Минфин Украины назвал крупнейший источник финансирования госбюджета
Государственный бюджет Украины критично зависит от иностранных кредитов - в 2025 году они стали крупнейшим источником финансирования казны, признало... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T14:25:00+03:00
Минфин Украины признал зависимость госбюджета от иностранных кредитов
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Государственный бюджет Украины критично зависит от иностранных кредитов - в 2025 году они стали крупнейшим источником финансирования казны, признало министерство финансов страны.
Согласно расчетам РИА Новости, опубликованным в январе, страны G7
предоставили Украине
в прошлом году 37,9 миллиарда долларов кредитов за счет доходов от замороженных российских активов.
Украинский Минфин в своем сообщении привел эту же цифру кредитов от стран "Большой семерки", отметив, что они стали "крупнейшим источником финансирования государственного бюджета в 2025 году".
В качестве следующего по значимости источника указано финансирование от Евросоюза в объеме 12,1 миллиарда долларов.