Минфин Украины назвал крупнейший источник финансирования госбюджета

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Государственный бюджет Украины критично зависит от иностранных кредитов - в 2025 году они стали крупнейшим источником финансирования казны, признало министерство финансов страны.

Согласно расчетам РИА Новости, опубликованным в январе, страны G7 предоставили Украине в прошлом году 37,9 миллиарда долларов кредитов за счет доходов от замороженных российских активов.

Украинский Минфин в своем сообщении привел эту же цифру кредитов от стран "Большой семерки", отметив, что они стали "крупнейшим источником финансирования государственного бюджета в 2025 году".