Рейтинг@Mail.ru
Минфин Украины назвал крупнейший источник финансирования госбюджета - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071941615.html
Минфин Украины назвал крупнейший источник финансирования госбюджета
Минфин Украины назвал крупнейший источник финансирования госбюджета - РИА Новости, 03.02.2026
Минфин Украины назвал крупнейший источник финансирования госбюджета
Государственный бюджет Украины критично зависит от иностранных кредитов - в 2025 году они стали крупнейшим источником финансирования казны, признало... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T14:25:00+03:00
2026-02-03T14:25:00+03:00
украина
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049767907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98292b18b3be9bca470d2820358e1cac.jpg
https://ria.ru/20260122/kredit-2069615503.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049767907_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_1eddb84453c9bf9c35bf3c05a754bc90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, g7
Украина, G7
Минфин Украины назвал крупнейший источник финансирования госбюджета

Минфин Украины признал зависимость госбюджета от иностранных кредитов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Государственный бюджет Украины критично зависит от иностранных кредитов - в 2025 году они стали крупнейшим источником финансирования казны, признало министерство финансов страны.
Согласно расчетам РИА Новости, опубликованным в январе, страны G7 предоставили Украине в прошлом году 37,9 миллиарда долларов кредитов за счет доходов от замороженных российских активов.
Украинский Минфин в своем сообщении привел эту же цифру кредитов от стран "Большой семерки", отметив, что они стали "крупнейшим источником финансирования государственного бюджета в 2025 году".
В качестве следующего по значимости источника указано финансирование от Евросоюза в объеме 12,1 миллиарда долларов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Захарова рассказала, на что уйдет 30-миллиардный кредит ЕС для Украины
22 января, 15:44
 
УкраинаG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала