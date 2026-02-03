Рейтинг@Mail.ru
13:50 03.02.2026 (обновлено: 14:12 03.02.2026)
Украина получила от НАТО 90% всех ракет ПВО, заявил Рютте
Украина получила от НАТО 90% всех ракет ПВО, заявил Рютте
Украина получила от НАТО 90% всех ракет ПВО, заявил Рютте

Рютте: Украина в рамках инициативы PURL с 2025 года получила 90% всех ракет ПВО

© REUTERS / Andrii NesterenkoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде. 3 февраля 2026
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде. 3 февраля 2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украина через программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны НАТО закупают вооружение для Киева из американских запасов, с прошлого лета получила 90% ракет для систем ПВО и 75% всего ракетного вооружения на "миллионы и миллионы евро", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.
"Через механизм PURL поступают миллионы и миллионы евро от союзников и партнеров. С прошлого лета мы предоставили 75% всех ракет, которые идут на фронт и 90% ракет ПВО", - заявил Рютте в ходе выступления в Верховной раде во вторник.
Как утверждает Рютте, страны НАТО готовы и дальше поддерживать Украину.
В начале августа прошлого года тогдашний министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают механизм поддержки Киева через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружений через взносы стран-членов альянса. Владимир Зеленский 18 декабря заявил, что на Украине закончились некоторые виды ракет к системам ПВО, и вновь выпрашивал у западных стран боеприпасы или деньги. В конце января Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украина ждет крупнейшие поставки средств ПВО из Швеции
2 февраля, 12:51
 
Заголовок открываемого материала