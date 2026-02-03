Украина получила от НАТО 90% всех ракет ПВО, заявил Рютте

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украина через программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны НАТО закупают вооружение для Киева из американских запасов, с прошлого лета получила 90% ракет для систем ПВО и 75% всего ракетного вооружения на "миллионы и миллионы евро", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.