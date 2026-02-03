На Украине сотни тысяч семей остались без тепла

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Сотни тысяч семей остались без теплоснабжения на Украине, сообщил министр энергетики, первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль.
Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что два района столицы практически полностью остались без теплоснабжения. Министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба заявил, что в Харькове без отопления – 110 тысяч абонентов.
Зеленский набросился на Кличко из-за произошедшего в Киеве
1 февраля, 20:44
"Сотни тысяч семей… без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на улице -25 °C", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, повреждены теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали в Киеве, Харькове, Днепропетровске.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.