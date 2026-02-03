Рейтинг@Mail.ru
На Украине сотни тысяч семей остались без тепла - РИА Новости, 03.02.2026
13:25 03.02.2026 (обновлено: 13:29 03.02.2026)
На Украине сотни тысяч семей остались без тепла
Сотни тысяч семей остались без теплоснабжения на Украине, сообщил министр энергетики, первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 03.02.2026
На Украине сотни тысяч семей остались без тепла

© РИА Новости / Мария ДевахинаЛюди держат руки над батареей, проверяя, включено ли отопление
Люди держат руки над батареей, проверяя, включено ли отопление. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Сотни тысяч семей остались без теплоснабжения на Украине, сообщил министр энергетики, первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль.
Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что два района столицы практически полностью остались без теплоснабжения. Министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба заявил, что в Харькове без отопления – 110 тысяч абонентов.
"Сотни тысяч семей… без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на улице -25 °C", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, повреждены теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали в Киеве, Харькове, Днепропетровске.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
