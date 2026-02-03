Рейтинг@Mail.ru
Киев и четыре области частично остались без света - РИА Новости, 03.02.2026
13:16 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071921376.html
Киев и четыре области частично остались без света
в мире, киев, винницкая область, харьков, виталий кличко, алексей кулеба, укрэнерго
В мире, Киев, Винницкая область, Харьков, Виталий Кличко, Алексей Кулеба, Укрэнерго
Киев и четыре области частично остались без света

Киев и 4 области частично остались без света из-за повреждений энергообъектов

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Киев, Киевская, Харьковская, Одесская и Винницкая области частично остались без электроснабжения, в нескольких регионах повреждены энергообъекты, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что два района столицы практически полностью остались без теплоснабжения. Министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба заявил, что в Харькове без отопления остаются 110 тысяч абонентов.
"Есть значительное количество обесточенных потребителей в Киеве, Киевской, Харьковской, Винницкой и Одесской областях. Также есть поврежденные энергообъекты в нескольких регионах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вот и делай им подарки: энергетическое перемирие закончилось катастрофой
Вчера, 08:00
 
В миреКиевВинницкая областьХарьковВиталий КличкоАлексей КулебаУкрэнерго
 
 
