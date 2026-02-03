Киев и четыре области частично остались без света

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Киев, Киевская, Харьковская, Одесская и Винницкая области частично остались без электроснабжения, в нескольких регионах повреждены энергообъекты, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".