https://ria.ru/20260203/ukraina-2071921376.html
Киев и четыре области частично остались без света
Киев и четыре области частично остались без света - РИА Новости, 03.02.2026
Киев и четыре области частично остались без света
Киев, Киевская, Харьковская, Одесская и Винницкая области частично остались без электроснабжения, в нескольких регионах повреждены энергообъекты, сообщили во... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:16:00+03:00
2026-02-03T13:16:00+03:00
2026-02-03T13:16:00+03:00
в мире
киев
винницкая область
харьков
виталий кличко
алексей кулеба
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070531534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_124a4ffc1d079d490c194cc8d1cb79f3.jpg
https://ria.ru/20260203/peremirie-2071812749.html
киев
винницкая область
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070531534_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_20b837272f178754be56bb89b4bacf3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, винницкая область, харьков, виталий кличко, алексей кулеба, укрэнерго
В мире, Киев, Винницкая область, Харьков, Виталий Кличко, Алексей Кулеба, Укрэнерго
Киев и четыре области частично остались без света
Киев и 4 области частично остались без света из-за повреждений энергообъектов