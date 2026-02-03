Госдолг Украины вырос почти на 30%

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Госдолг Украины вырос до 213,3 миллиардов долларов, что почти на 30% больше, чем на конец 2024 года, сообщили в министерстве финансов страны.

"По состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9,042 триллиона гривен - 213,3 миллиарда долларов, что на 29,5%- 28,4% в долларовом эквиваленте больше, чем на конец 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.

По информации ведомства, в 2025 году госдолг Украины увеличился на 47,3 миллиарда долларов в основном за счет финансирования от международных партнеров.

Международный валютный фонд ( МВФ ) 15 октября 2025 года сообщил, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году.