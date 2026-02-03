Рейтинг@Mail.ru
Госдолг Украины вырос почти на 30% - РИА Новости, 03.02.2026
12:59 03.02.2026 (обновлено: 13:05 03.02.2026)
Госдолг Украины вырос почти на 30%
Госдолг Украины вырос до 213,3 миллиардов долларов, что почти на 30% больше, чем на конец 2024 года, сообщили в министерстве финансов страны. РИА Новости, 03.02.2026
РИА Новости
© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Госдолг Украины вырос до 213,3 миллиардов долларов, что почти на 30% больше, чем на конец 2024 года, сообщили в министерстве финансов страны.
В партии "Европейская солидарность" в Верховной раде 2 ноября 2025 года сообщили, что госдолг Украины с 2022 года увеличился в три раза, для его погашения потребуется 35 лет. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в декабре заявлял, что госдолг Украины превысил 100% ВВП страны, каждый гражданин уже должен более 8 тысяч долларов.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"По состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9,042 триллиона гривен - 213,3 миллиарда долларов, что на 29,5%- 28,4% в долларовом эквиваленте больше, чем на конец 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.
По информации ведомства, в 2025 году госдолг Украины увеличился на 47,3 миллиарда долларов в основном за счет финансирования от международных партнеров.
Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября 2025 года сообщил, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи.
