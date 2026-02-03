https://ria.ru/20260203/ukraina-2071916797.html
Госдолг Украины вырос почти на 30%
Госдолг Украины вырос почти на 30% - РИА Новости, 03.02.2026
Госдолг Украины вырос почти на 30%
Госдолг Украины вырос до 213,3 миллиардов долларов, что почти на 30% больше, чем на конец 2024 года, сообщили в министерстве финансов страны. РИА Новости, 03.02.2026
украина
Госдолг Украины вырос почти на 30%
Госдолг Украины вырос до 213,3 миллиарда долларов, почти на 30%
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Госдолг Украины вырос до 213,3 миллиардов долларов, что почти на 30% больше, чем на конец 2024 года, сообщили в министерстве финансов страны.
В партии "Европейская солидарность
" в Верховной раде
2 ноября 2025 года сообщили, что госдолг Украины
с 2022 года увеличился в три раза, для его погашения потребуется 35 лет. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков
в декабре заявлял, что госдолг Украины превысил 100% ВВП страны, каждый гражданин уже должен более 8 тысяч долларов.
"По состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9,042 триллиона гривен - 213,3 миллиарда долларов, что на 29,5%- 28,4% в долларовом эквиваленте больше, чем на конец 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.
По информации ведомства, в 2025 году госдолг Украины увеличился на 47,3 миллиарда долларов в основном за счет финансирования от международных партнеров.
Международный валютный фонд (МВФ
) 15 октября 2025 года сообщил, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи.