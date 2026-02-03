Рейтинг@Mail.ru
09:52 03.02.2026 (обновлено: 10:07 03.02.2026)
Париж потребовал от Лондона вложений в военные контракты для Украины
Париж потребовал от Лондона вложений в военные контракты для Украины
в мире, лондон, франция, великобритания, евросоюз, еврокомиссия, мирный план сша по украине, украина
В мире, Лондон, Франция, Великобритания, Евросоюз, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине, Украина
Париж потребовал от Лондона вложений в военные контракты для Украины

Telegraph: Париж требует от Лондона вложений в военные контракты для Украины

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские военные во время учений
Британские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Франция, выступающая против предоставления доступа Великобритании к военным контрактам ЕС для Украины, будет требовать от Лондона максимальных вложений, если ему все же будет предоставлен к ним доступ, сообщает газета Telegraph.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что руководители Евросоюза предварительно одобрили доступ Британии к контрактам на поставку вооружений на Украину в обмен на то, что Лондону придется участвовать в оплате процентных расходов по кредиту. Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Великобритания предложила 1% от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до 2 миллиардов евро.
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Франция дестабилизирует обстановку в Африке с помощью Украины, заявила СВР
2 февраля, 11:11
"Франция заблокировала это предложение (участие Британии в контрактах - ред.), поскольку хочет, чтобы деньги были использованы для развития отечественной оружейной промышленности блока... Дипломат ЕС сообщил Telegraph, что Франция настаивает на том, чтобы любой британский вклад в этот проект в обмен на участие был как можно выше", - пишет издание.
Британские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Лондон выделил деньги на подготовку к возможной отправке войск на Украину
10 января, 03:52
 
В миреЛондонФранцияВеликобританияЕвросоюзЕврокомиссияМирный план США по УкраинеУкраина
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
