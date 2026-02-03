Париж потребовал от Лондона вложений в военные контракты для Украины

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Франция, выступающая против предоставления доступа Великобритании к военным контрактам ЕС для Украины, будет требовать от Лондона максимальных вложений, если ему все же будет предоставлен к ним доступ, сообщает газета Telegraph.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что руководители Евросоюза предварительно одобрили доступ Британии к контрактам на поставку вооружений на Украину в обмен на то, что Лондону придется участвовать в оплате процентных расходов по кредиту. Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Великобритания предложила 1% от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до 2 миллиардов евро.
"Франция заблокировала это предложение (участие Британии в контрактах - ред.), поскольку хочет, чтобы деньги были использованы для развития отечественной оружейной промышленности блока... Дипломат ЕС сообщил Telegraph, что Франция настаивает на том, чтобы любой британский вклад в этот проект в обмен на участие был как можно выше", - пишет издание.