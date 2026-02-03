Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о насильной мобилизации на Украине - РИА Новости, 03.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 03.02.2026
Пленный рассказал о насильной мобилизации на Украине
Пленный рассказал о насильной мобилизации на Украине
Украинский военнослужащий Евгений Астапчиков, взятый в плен группировкой войск "Центр" на красноармейском направлении, рассказал, что был насильно мобилизован... РИА Новости, 03.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоеннослужащий Вооруженных сил Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинский военнослужащий Евгений Астапчиков, взятый в плен группировкой войск "Центр" на красноармейском направлении, рассказал, что был насильно мобилизован четырьмя крепкими мужчинами, которые объяснили ему, что "сопротивление бесполезно".
"Мама пошла в церковь, я пошел выносить мусор. Вынес мусор, подъехал желтый бус, вылезло четыре здоровых мужика, сказали сопротивление бесполезно, забрали меня в бусик и завезли в ТЦК. За 15 минут я прошел медкомиссию, и меня на следующий день отвезли в учебку", - сказал пленный в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он отметил, что ему с сослуживцами была поставлена задача продвигаться к Красноармейску - командование уверяло подчинённых, что на окраинах города находятся украинские солдаты, однако они попали в "пекло" артиллерийского и миномётного огня и беспилотников.
Группе украинцев пришлось просидеть в одном из домов более 40 дней, рассказал он. Когда сослуживцы Астапчикова пошли за водой, их уничтожили. По словам пленного, на следующий день он осмотрел их тела и убедился, что "ребят разорвало". Астапчиков перебежал в другой дом и просидел там в подвале ещё восемь дней.
"Потом зашли ребята, штурмовики Российской Федерации. Открыли люк, залезли в подвал. Я был без оружия, без гранат, без всяких патронов, я добровольно сдался в плен" – добавил он.
