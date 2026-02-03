Пленный рассказал о насильной мобилизации на Украине

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинский военнослужащий Евгений Астапчиков, взятый в плен группировкой войск "Центр" на красноармейском направлении, рассказал, что был насильно мобилизован четырьмя крепкими мужчинами, которые объяснили ему, что "сопротивление бесполезно".

Группе украинцев пришлось просидеть в одном из домов более 40 дней, рассказал он. Когда сослуживцы Астапчикова пошли за водой, их уничтожили. По словам пленного, на следующий день он осмотрел их тела и убедился, что "ребят разорвало". Астапчиков перебежал в другой дом и просидел там в подвале ещё восемь дней.