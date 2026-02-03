https://ria.ru/20260203/ukraina-2071848218.html
На территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.02.2026
2026
