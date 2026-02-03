МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Евросоюз пытается отвлечь президента США Дональда Трампа от операции в Иране ради сохранения помощи Киеву, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.
В Киеве дерзко высказались о территориях России
Вчера, 04:42
По его словам, ЕС отчаянно ищет меры, которые могут привлечь внимание американского лидера, то предлагая "замороженые" российские активы, то используя угрозы перекрыть Балтийское море.
"И, конечно, они готовят новые санкции. У нас ведь есть что ввести?" — сыронизировал Христофору.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Турция, Египет и Катар якобы работают над организацией встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на следующей неделе. Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи Уиткоффа и представителей Ирана в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.