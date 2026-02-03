Рейтинг@Mail.ru
"Ждет Киев": журналист рассказал, что задумал ЕС ради Украины
07:19 03.02.2026
"Ждет Киев": журналист рассказал, что задумал ЕС ради Украины
"Ждет Киев": журналист рассказал, что задумал ЕС ради Украины
"Ждет Киев": журналист рассказал, что задумал ЕС ради Украины

Христофору: ЕС пытается отвлечь Трампа от операции против Ирана ради Киева

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Евросоюз пытается отвлечь президента США Дональда Трампа от операции в Иране ради сохранения помощи Киеву, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.
"Европа делает ровно то, что от нее ждет Киев. То есть пытается привлечь Трампа, чтобы отвлечь от Ирана. И пока это у нее получается так себе", — пояснил он.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
По его словам, ЕС отчаянно ищет меры, которые могут привлечь внимание американского лидера, то предлагая "замороженые" российские активы, то используя угрозы перекрыть Балтийское море.
"И, конечно, они готовят новые санкции. У нас ведь есть что ввести?" — сыронизировал Христофору.
Люди с флагом Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Турция, Египет и Катар якобы работают над организацией встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на следующей неделе. Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи Уиткоффа и представителей Ирана в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
