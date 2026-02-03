Вскрыта самая опасная угроза: Украина подобрала отмычку к России

Героями — хотя в данном случае это, конечно, неудачное слово — фильма Андрея Медведева "Предательство" стали очень разные люди.

На первый взгляд это может показаться странным, поскольку объединяющие их признаки, казалось бы, очевидны: это молодые люди (подростки и немного за двадцать лет), совершившие или планировавшие совершить преступления по указке украинских спецслужб, как следствие, осужденные или ожидающие приговора по статьям о терроризме, диверсиях и государственной измене.

Однако они действительно очень разные. Вот недалекий гопник с явной склонностью к криминалу, который незаметно для себя соскользнул с чистой уголовщины на терроризм. Вот романтичные девушки, похоже, в своей борьбе с "кровавым режимом" вдохновлявшиеся примером юных революционерок стопятидесятилетней давности и по собственной инициативе вышедшие на контакт с "Легионом "Свобода России"*. Вот глубоко верующие служители церкви, готовившиеся убить митрополита Тихона. Вот обычный парень из глубинки, только на месте будущего преступления узнавший от приятелей, что от него требуется, но не отступивший, а пошедший с ними до конца. А вот рафинированная умница Дарья Трепова , убившая военкора Владлена Татарского и попутно ранившая несколько десятков человек.

Провинциалы и столичные штучки, идеалисты и стяжатели, интеллектуалы и простаки. Они очень разные, но, очевидно, между ними в самой основе есть нечто принципиально общее, что и привело их единому итогу.

Среди этого общего, без сомнения, можно назвать инфантильность, причем в значительной степени взращенную. В современном мире молодость официально длится до 45 лет, а подростковый возраст предлагают продлить уже до 30. Детей холят и лелеют, оберегают от всего, у них огромные права и минимум обязанностей, даже сказки уже адаптированные. Те, что читали предыдущие поколения, по нынешним временам считаются слишком жестокими для юных умов. Неудивительно, что к возрасту уголовной ответственности и даже к совершеннолетию подходят совершенно незрелые личности с поразительными представлениями о себе и окружающем мире.

Свою роль играет и развитие технологий, причем любых — от коммуникационных до психологических манипуляционных. Они позволяют дистанционно подсаживать на крючок людей и удерживать под контролем, управляя их действиями.

Результат мы ежедневно наблюдаем: российские правоохранительные органы пачками задерживают марионеток украинских спецслужб, готовившихся к совершению или совершивших тяжкие преступления — поджоги, взрывы, убийства.

Причем развитие технологий работает и на нашу сторону. В фильме специалисты прямо говорят, что в России создана система предупреждения и раскрытия подобных преступлений. Абсолютное большинство исполнителей задерживают до совершения теракта, а у тех, кому все-таки удалось дойти до воплощения заказа в жизнь, нет ни единого шанса уйти от ответственности. Впрочем, такая задача и не стоит перед их заказчиками.

Когда смотришь интервью в фильме "Предательство", ни в одном из его героев не заметно раскаяния, а вот сожаление есть абсолютно у всех — сожаление о сделанном выборе, о собственной сломанной жизни, о том, что позволили себя так глупо использовать. Прямо рассказать об этом позволила себе только Дарья Трепова. Когда она выскочила из кафе, в котором взрывом принесенного ею устройства был убит Владлен Татарский, она обнаружила, что в ее смартфоне исчезли все контакты украинских кураторов, и осознала, что ее бросили на произвол судьбы. Она просто перестала быть нужной после выполнения миссии. Умная, образованная и, казалось бы, так все хорошо понимающая о жизни и мире девушка оказалась деревянным дурачком Буратино, которого обманули простейшими манипуляциями. Она — идейный борец за Украину — оказалась для этой самой Украины ровно таким же одноразовым инструментом, что и пацаны, поджигающие за несколько тысяч рублей релейные шкафы и полагающие, что максимум, что им грозит, если поймают, — "двушечка" за "хулиганку".

Вместо этого их ждут статьи Уголовного кодекса, десять-двенадцать лет наказания по которым можно считать большим везением. Большинство же уезжают в места не столь отдаленные на 17-20 лет, а кое-кто и на 25-30 — согласно тяжести совершенного или готовившегося к совершению.