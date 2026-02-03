Рейтинг@Mail.ru
Вскрыта самая опасная угроза: Украина подобрала отмычку к России - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 03.02.2026 (обновлено: 14:41 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071845892.html
Вскрыта самая опасная угроза: Украина подобрала отмычку к России
Вскрыта самая опасная угроза: Украина подобрала отмычку к России - РИА Новости, 03.02.2026
Вскрыта самая опасная угроза: Украина подобрала отмычку к России
Героями — хотя в данном случае это, конечно, неудачное слово — фильма Андрея Медведева "Предательство" стали очень разные люди. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T08:00:00+03:00
2026-02-03T14:41:00+03:00
аналитика
украина
россия
киев
дарья трепова
владлен татарский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071763549_0:61:1536:925_1920x0_80_0_0_d5256cbd590b4d818b9590384d6ac631.jpg
https://ria.ru/20250610/fsb-2021942437.html
https://ria.ru/20250911/chernyshenko-2041148876.html
https://ria.ru/20260114/tomsk-2067753158.html
https://ria.ru/20260202/otvetstvennost-2071699614.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071763549_75:0:1440:1024_1920x0_80_0_0_efc600785461de557f22af9f80cca596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, украина, россия, киев, дарья трепова, владлен татарский
Аналитика, Украина, Россия, Киев, Дарья Трепова, Владлен Татарский

Вскрыта самая опасная угроза: Украина подобрала отмычку к России

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Героями — хотя в данном случае это, конечно, неудачное слово — фильма Андрея Медведева "Предательство" стали очень разные люди.
На первый взгляд это может показаться странным, поскольку объединяющие их признаки, казалось бы, очевидны: это молодые люди (подростки и немного за двадцать лет), совершившие или планировавшие совершить преступления по указке украинских спецслужб, как следствие, осужденные или ожидающие приговора по статьям о терроризме, диверсиях и государственной измене.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют соцсети для диверсий
10 июня 2025, 09:48
Однако они действительно очень разные. Вот недалекий гопник с явной склонностью к криминалу, который незаметно для себя соскользнул с чистой уголовщины на терроризм. Вот романтичные девушки, похоже, в своей борьбе с "кровавым режимом" вдохновлявшиеся примером юных революционерок стопятидесятилетней давности и по собственной инициативе вышедшие на контакт с "Легионом "Свобода России"*. Вот глубоко верующие служители церкви, готовившиеся убить митрополита Тихона. Вот обычный парень из глубинки, только на месте будущего преступления узнавший от приятелей, что от него требуется, но не отступивший, а пошедший с ними до конца. А вот рафинированная умница Дарья Трепова, убившая военкора Владлена Татарского и попутно ранившая несколько десятков человек.
Провинциалы и столичные штучки, идеалисты и стяжатели, интеллектуалы и простаки. Они очень разные, но, очевидно, между ними в самой основе есть нечто принципиально общее, что и привело их единому итогу.
Среди этого общего, без сомнения, можно назвать инфантильность, причем в значительной степени взращенную. В современном мире молодость официально длится до 45 лет, а подростковый возраст предлагают продлить уже до 30. Детей холят и лелеют, оберегают от всего, у них огромные права и минимум обязанностей, даже сказки уже адаптированные. Те, что читали предыдущие поколения, по нынешним временам считаются слишком жестокими для юных умов. Неудивительно, что к возрасту уголовной ответственности и даже к совершеннолетию подходят совершенно незрелые личности с поразительными представлениями о себе и окружающем мире.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Чернышенко призвал молодежь не быть инфантильной
11 сентября 2025, 11:42
Свою роль играет и развитие технологий, причем любых — от коммуникационных до психологических манипуляционных. Они позволяют дистанционно подсаживать на крючок людей и удерживать под контролем, управляя их действиями.
Результат мы ежедневно наблюдаем: российские правоохранительные органы пачками задерживают марионеток украинских спецслужб, готовившихся к совершению или совершивших тяжкие преступления — поджоги, взрывы, убийства.
Причем развитие технологий работает и на нашу сторону. В фильме специалисты прямо говорят, что в России создана система предупреждения и раскрытия подобных преступлений. Абсолютное большинство исполнителей задерживают до совершения теракта, а у тех, кому все-таки удалось дойти до воплощения заказа в жизнь, нет ни единого шанса уйти от ответственности. Впрочем, такая задача и не стоит перед их заказчиками.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Томске осудили подростка за диверсии и госизмену
14 января, 10:53
Когда смотришь интервью в фильме "Предательство", ни в одном из его героев не заметно раскаяния, а вот сожаление есть абсолютно у всех — сожаление о сделанном выборе, о собственной сломанной жизни, о том, что позволили себя так глупо использовать. Прямо рассказать об этом позволила себе только Дарья Трепова. Когда она выскочила из кафе, в котором взрывом принесенного ею устройства был убит Владлен Татарский, она обнаружила, что в ее смартфоне исчезли все контакты украинских кураторов, и осознала, что ее бросили на произвол судьбы. Она просто перестала быть нужной после выполнения миссии. Умная, образованная и, казалось бы, так все хорошо понимающая о жизни и мире девушка оказалась деревянным дурачком Буратино, которого обманули простейшими манипуляциями. Она — идейный борец за Украину — оказалась для этой самой Украины ровно таким же одноразовым инструментом, что и пацаны, поджигающие за несколько тысяч рублей релейные шкафы и полагающие, что максимум, что им грозит, если поймают, — "двушечка" за "хулиганку".
Вместо этого их ждут статьи Уголовного кодекса, десять-двенадцать лет наказания по которым можно считать большим везением. Большинство же уезжают в места не столь отдаленные на 17-20 лет, а кое-кто и на 25-30 — согласно тяжести совершенного или готовившегося к совершению.
Перед российским обществом стоит задача остановить эпидемию инспирированного Киевом терроризма, спасти молодых (да и не только молодых) людей, становящихся жертвами украинских спецслужб и одновременно опасными преступниками, которых ждет неотвратимое и очень суровое наказание. Прямо сейчас у нас появился, может быть, не безотказный, но эффективный способ бороться с этой заразой: обязательно покажите детям фильм "Предательство" — и посмотрите его сами.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Совфеде предложили ужесточить ответственность для молодежи за диверсии
2 февраля, 13:33
 
АналитикаУкраинаРоссияКиевДарья ТреповаВладлен Татарский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала