Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили Украине плохие новости о переговорах с Россией - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 03.02.2026 (обновлено: 06:45 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071844052.html
На Западе сообщили Украине плохие новости о переговорах с Россией
На Западе сообщили Украине плохие новости о переговорах с Россией - РИА Новости, 03.02.2026
На Западе сообщили Украине плохие новости о переговорах с Россией
США потеряли интерес к Украине, переключившись на Иран, заявил в эфире ntv Nachricten профессор Кельнского университета Томас Йегер. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T06:40:00+03:00
2026-02-03T06:45:00+03:00
в мире
украина
сша
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2071829612.html
https://ria.ru/20260203/territorii-2071831893.html
https://ria.ru/20260203/ssha-2071836013.html
украина
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, москва, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
На Западе сообщили Украине плохие новости о переговорах с Россией

Профессор Йегер: Украина ушла из фокуса США из-за ситуации с Ираном

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США потеряли интерес к Украине, переключившись на Иран, заявил в эфире ntv Nachricten профессор Кельнского университета Томас Йегер.
«
"В настоящее время США в своей внешней политике отдают приоритет Ирану, который находится под военной угрозой", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Киеве забили тревогу из-за положения Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ
Вчера, 02:27
По его словам, Вашингтон настроен на быстрые переговоры с Тегераном, поэтому представители США уделяют вопросу украинского урегулирования не так много внимания, в то время как Россия продолжает придерживаться своих основных требований.
На днях госсекретарь Марко Рубио заявил, что предварительные гарантии безопасности включают планы по развертыванию на Украине "небольшого контингента" европейских войск, в первую очередь французских и британских, а также поддержку со стороны США, без которой они "бесполезны". При этом деталей он не раскрыл.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Они отказались": на Западе высказались о судьбе территорий России
Вчера, 03:23
В МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.

Мирный процесс по Украине

По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Это за гранью": в США выступили с предупреждением из-за России
Вчера, 04:54
 
В миреУкраинаСШАМоскваВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала