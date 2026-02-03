"В настоящее время США в своей внешней политике отдают приоритет Ирану, который находится под военной угрозой", — сказал он.

Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.