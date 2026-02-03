Рейтинг@Mail.ru
В Киеве дерзко высказались о территориях России - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 03.02.2026 (обновлено: 12:40 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071835300.html
В Киеве дерзко высказались о территориях России
В Киеве дерзко высказались о территориях России - РИА Новости, 03.02.2026
В Киеве дерзко высказались о территориях России
Передача Россией территорий Киеву является единственным путем к миру, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в социальной сети Facebook*. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T04:42:00+03:00
2026-02-03T12:40:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
валерий чалый
владимир путин
дональд трамп
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070531534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_124a4ffc1d079d490c194cc8d1cb79f3.jpg
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071824126.html
https://ria.ru/20260203/avstriya-2071832197.html
https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2071829612.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070531534_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_20b837272f178754be56bb89b4bacf3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, валерий чалый, владимир путин, дональд трамп, facebook, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Валерий Чалый, Владимир Путин, Дональд Трамп, Facebook, Вооруженные силы Украины
В Киеве дерзко высказались о территориях России

Экс-посол Украины Чалый призвал передать Киеву освобожденные Россией территории

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Передача Россией территорий Киеву является единственным путем к миру, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в социальной сети Facebook*.
"Единственный правдивый путь к миру — не поощрение <…> к дальнейшим территориальным претензиям, а <…> (уход России с территорий. — Прим. ред.) Украины!" — написал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осудив Зеленского
Вчера, 01:14
Мирный процесс по Украине
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку на большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Люди с флагом Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Явное большинство": австрийцы неожиданно сорвали планы Киева
Вчера, 03:26
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Киеве забили тревогу из-за положения Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ
Вчера, 02:27
 
В миреРоссияУкраинаКиевВалерий ЧалыйВладимир ПутинДональд ТрампFacebookВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала