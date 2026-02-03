Рейтинг@Mail.ru
В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осудив Зеленского - РИА Новости, 03.02.2026
01:14 03.02.2026
В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осудив Зеленского
В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осудив Зеленского
В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осудив Зеленского

Welt: призвавший к миру глава Николаевской области популярнее Зеленского

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, призвавший к скорейшему миру с Россией, гораздо популярнее Владимира Зеленского, заявил находящийся на Украине корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Когда я слушаю Виталия Кима, тогда я прихожу к выводу, что, возможно, он бы согласился бы с тем, что Украина уступает территорию россиянам, уходя с Донбасса, ДНР и ЛНР", — пояснил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Клоун без короны". Зеленского унизили за дерзкое требование к России
Вчера, 15:23
По словам Ваннера, Ким довольно популярен в Николаевской области, в отличие от Владимира Зеленского, который упорно отказывается от решения территориального вопроса.
"У меня такое ощущение, что Владимир Зеленский видит ситуацию иначе, и не хочет выполнять требования по территориям, которые выдвигают россиянами", — подытожил корреспондент.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В переписке Эпштейна обсуждали Зеленского
Вчера, 02:13
Вчера глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью The Independent заявил, что Киеву следует как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией. Также Ким указал на невозможность выхода Украины к границам 1991 года.
В январе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Новая встреча была запланирована на 1 февраля. Накануне Зеленский объявил, что ее перенесли на среду и четверг.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Зеленский активно работает против Трампа, заявил Медведчук
Вчера, 11:16
 
