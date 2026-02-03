https://ria.ru/20260203/ukraina-2071824126.html
В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осудив Зеленского
В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осудив Зеленского - РИА Новости, 03.02.2026
В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осудив Зеленского
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, призвавший к скорейшему миру с Россией, гораздо популярнее Владимира Зеленского, заявил... РИА Новости, 03.02.2026
В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осудив Зеленского
Welt: призвавший к миру глава Николаевской области популярнее Зеленского