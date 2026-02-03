https://ria.ru/20260203/ukraina-2071821613.html
Автомобиль ТЦК на Украине протаранил машину, чтобы мобилизовать водителя
Автомобиль ТЦК на Украине протаранил машину, чтобы мобилизовать водителя - РИА Новости, 03.02.2026
Автомобиль ТЦК на Украине протаранил машину, чтобы мобилизовать водителя
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) протаранили машину с гражданскими в украинских Черкассах и мобилизовали ее водителя,... РИА Новости, 03.02.2026
Автомобиль ТЦК на Украине протаранил машину, чтобы мобилизовать водителя
Автомобиль ТЦК в Черкассах протаранил машину, водителя мобилизовали