Автомобиль ТЦК на Украине протаранил машину, чтобы мобилизовать водителя
00:31 03.02.2026
Автомобиль ТЦК на Украине протаранил машину, чтобы мобилизовать водителя
Автомобиль ТЦК на Украине протаранил машину, чтобы мобилизовать водителя
Автомобиль ТЦК на Украине протаранил машину, чтобы мобилизовать водителя
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) протаранили машину с гражданскими в украинских Черкассах и мобилизовали ее водителя,... РИА Новости, 03.02.2026
Автомобиль ТЦК на Украине протаранил машину, чтобы мобилизовать водителя

Автомобиль ТЦК в Черкассах протаранил машину, водителя мобилизовали

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) протаранили машину с гражданскими в украинских Черкассах и мобилизовали ее водителя, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Черкассах автомобиль ТЦК протаранил машину с гражданскими, после чего (сотрудники ТЦК - ред.) мобилизовали водителя", - сообщает издание.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Киевской области сотрудники ТЦК помогали дезертировать из ВСУ
