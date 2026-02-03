Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф прибыл в Израиль - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 03.02.2026 (обновлено: 15:26 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/uitkoff-2071955251.html
Уиткофф прибыл в Израиль
Уиткофф прибыл в Израиль - РИА Новости, 03.02.2026
Уиткофф прибыл в Израиль
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во вторник прибыл в Израиль для переговоров с премьером Биньямину Нетаньяху и руководством силового блока на фоне... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:06:00+03:00
2026-02-03T15:26:00+03:00
в мире
израиль
сша
стив уиткофф
армия обороны израиля (цахал)
мирный план сша по украине
биньямин нетаньяху
исраэль кац
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050440473_0:69:2867:1682_1920x0_80_0_0_c0fc24a0a0b0f7fad2cfd787c0d3c529.jpg
https://ria.ru/20260202/ssha-2071752051.html
https://ria.ru/20260131/iran-2071426388.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050440473_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_f7fbbaaf0f1e8a7ebbc8e5cbeddd9136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, стив уиткофф, армия обороны израиля (цахал), мирный план сша по украине, биньямин нетаньяху, исраэль кац, иран
В мире, Израиль, США, Стив Уиткофф, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Мирный план США по Украине, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, Иран
Уиткофф прибыл в Израиль

Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во вторник прибыл в Израиль для переговоров с премьером Биньямину Нетаньяху и руководством силового блока на фоне возможной эскалации вокруг Ирана, сообщил израильский портал Ynet.
«

"Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль. В 16.00 (17.00 мск.) Уиткофф встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, главой службы внешней разведки "Моссад" Давидом Барнеа, начальником Генштаба армии Эялем Замиром и министром обороны Исраэлем Кацем", - говорится в сообщении.

Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Уиткофф может принять участие в переговорах в Абу-Даби, пишет Axios
2 февраля, 16:28
В понедельник израильский 13-й канал сообщал, что визит Уиткоффа станет продолжением усилий по координации между США и Израилем на фоне возможной подготовки американского удара по Ирану.
В минувшие выходные начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) посетил Вашингтон. По данным гостелерадиокомпании Kan, Замир провел встречи с высокопоставленными американскими чиновниками в Вашингтоне "в контексте подготовки США к нападению на Иран". По утверждению государственного вещателя, Израиль и Соединенные Штаты "действуют в полной координации", еврейское государство рассчитывает получить от США "заблаговременное предупреждение в случае решения об атаке".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Глава МИД Ирана оценил возможность сотрудничества Тегерана и Вашингтона
31 января, 14:53
 
В миреИзраильСШАСтив УиткоффАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Мирный план США по УкраинеБиньямин НетаньяхуИсраэль КацИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала