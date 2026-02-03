ТЕЛЬ-АВИВ, 3 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во вторник прибыл в Израиль для переговоров с премьером Биньямину Нетаньяху и руководством силового блока на фоне возможной эскалации вокруг Ирана, сообщил израильский портал Ynet.
«
"Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль. В 16.00 (17.00 мск.) Уиткофф встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, главой службы внешней разведки "Моссад" Давидом Барнеа, начальником Генштаба армии Эялем Замиром и министром обороны Исраэлем Кацем", - говорится в сообщении.
В понедельник израильский 13-й канал сообщал, что визит Уиткоффа станет продолжением усилий по координации между США и Израилем на фоне возможной подготовки американского удара по Ирану.
В минувшие выходные начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) посетил Вашингтон. По данным гостелерадиокомпании Kan, Замир провел встречи с высокопоставленными американскими чиновниками в Вашингтоне "в контексте подготовки США к нападению на Иран". По утверждению государственного вещателя, Израиль и Соединенные Штаты "действуют в полной координации", еврейское государство рассчитывает получить от США "заблаговременное предупреждение в случае решения об атаке".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".