В Уфе школьник выстрелил из игрушечного автомата в лицо учителю

УФА, 3 фев - РИА Новости. Девятиклассник в школе в Уфе выстрелил из игрушечного автомата в лицо классному руководителю, у него ссадина, других пострадавших нет, сообщает СУСК РФ по Башкирии в своем Telegram-канале.
"По данным следствия, 3 февраля в 10 часов 43 минуты 15-летний ученик 9 класса зашел в образовательное учреждение в Кировском районе, где в коридоре поджег петарду, после чего вошел в класс, где находились учитель и его одноклассники, и выстрелил из детского автомата, конструктивно схожего с пневматическим оружием, в лицо 56-летнему классному руководителю, а также в сторону нескольких одноклассников. Учителю причинено телесное повреждение в виде ссадины на лице", - сообщает ведомство.
Уточняется, что других пострадавших нет.
"В последующем подросток покинул класс и поджег еще несколько петард в коридорах школы, после чего был задержан", - говорится в релизе.
После стрельбы в уфимской гимназии №16 СК возбудил уголовные дела о халатности и покушении на убийство. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, автомат, который был у ученика, продается в детских магазинах, он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневматика.