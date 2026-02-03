Рейтинг@Mail.ru
В Уфе школьник выстрелил из игрушечного автомата в лицо учителю
16:10 03.02.2026
В Уфе школьник выстрелил из игрушечного автомата в лицо учителю
В Уфе школьник выстрелил из игрушечного автомата в лицо учителю
2026-02-03T16:10:00+03:00
2026-02-03T16:10:00+03:00
происшествия
уфа
россия
кировский район
радий хабиров
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
россия
кировский район
происшествия, уфа, россия, кировский район, радий хабиров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Россия, Кировский район, Радий Хабиров, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уфе школьник выстрелил из игрушечного автомата в лицо учителю

СК: учитель получил ссадину от выстрела из игрушечного автомата в уфимской школе

На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе
© Фото : Следком Башкирии/Telegram
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе
УФА, 3 фев - РИА Новости. Девятиклассник в школе в Уфе выстрелил из игрушечного автомата в лицо классному руководителю, у него ссадина, других пострадавших нет, сообщает СУСК РФ по Башкирии в своем Telegram-канале.
"По данным следствия, 3 февраля в 10 часов 43 минуты 15-летний ученик 9 класса зашел в образовательное учреждение в Кировском районе, где в коридоре поджег петарду, после чего вошел в класс, где находились учитель и его одноклассники, и выстрелил из детского автомата, конструктивно схожего с пневматическим оружием, в лицо 56-летнему классному руководителю, а также в сторону нескольких одноклассников. Учителю причинено телесное повреждение в виде ссадины на лице", - сообщает ведомство.
Уточняется, что других пострадавших нет.
"В последующем подросток покинул класс и поджег еще несколько петард в коридорах школы, после чего был задержан", - говорится в релизе.
После стрельбы в уфимской гимназии №16 СК возбудил уголовные дела о халатности и покушении на убийство. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, автомат, который был у ученика, продается в детских магазинах, он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневматика.
Ученик, устроивший стрельбу в школе в Уфе, рассказал о мотиве
Вчера, 15:11
 
ПроисшествияУфаРоссияКировский районРадий ХабировСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
