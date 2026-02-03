Рейтинг@Mail.ru
В школе в Уфе металлодетектор среагировал на нож, принесенный учеником - РИА Новости, 03.02.2026
14:55 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/ufa-2071951840.html
В школе в Уфе металлодетектор среагировал на нож, принесенный учеником
В школе в Уфе металлодетектор среагировал на нож, принесенный учеником - РИА Новости, 03.02.2026
В школе в Уфе металлодетектор среагировал на нож, принесенный учеником
Металлодетектор в уфимской гимназии среагировал на нож, который принес с собой ученик 9-го класса, но подростка никто не остановил, сообщил глава Башкирии Радий РИА Новости, 03.02.2026
происшествия, радий хабиров, уфа
Происшествия, Радий Хабиров, Уфа
В школе в Уфе металлодетектор среагировал на нож, принесенный учеником

Хабиров: школьника не остановили после реагирования металлодетектора на нож

Задержание ученика , который устроил стрельбу в гимназии в Уфе
Задержание ученика , который устроил стрельбу в гимназии в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Рамиля Салихова
Перейти в медиабанк
Задержание ученика , который устроил стрельбу в гимназии в Уфе
УФА, 3 фев - РИА Новости. Металлодетектор в уфимской гимназии среагировал на нож, который принес с собой ученик 9-го класса, но подростка никто не остановил, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
"Автомат, который мальчик принес в школу, - пластиковый, игрушечный. Металлодетектор "увидеть" его не может. Однако он среагировал на нож, который также был у него с собой. Почему подростка никто не остановил? Потому что у большинства учеников есть с собой что-то металлическое, на это никто не обращает внимания. С этим тоже будем разбираться отдельно", - написал Хабиров в своем Telegram-канале.
"Но, тем не менее сам факт, что первая линия защиты, первый контур, не сработал. Хотя здесь ЧОП был и так далее. Оповещение сработало хорошо", - добавил руководитель Башкирии.
Во вторник утром глава региона Радий Хабиров сообщал, что девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, школьник из пластикового пневматического автомата несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Республиканское СУСК возбудило уголовные дела, в том числе о халатности.
В МВД раскрыли детали ЧП в уфимской гимназии
ПроисшествияРадий ХабировУфа
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
