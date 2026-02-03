В школе в Уфе металлодетектор среагировал на нож, принесенный учеником

УФА, 3 фев - РИА Новости. Металлодетектор в уфимской гимназии среагировал на нож, который принес с собой ученик 9-го класса, но подростка никто не остановил, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Автомат, который мальчик принес в школу, - пластиковый, игрушечный. Металлодетектор "увидеть" его не может. Однако он среагировал на нож, который также был у него с собой. Почему подростка никто не остановил? Потому что у большинства учеников есть с собой что-то металлическое, на это никто не обращает внимания. С этим тоже будем разбираться отдельно", - написал Хабиров в своем Telegram-канале

"Но, тем не менее сам факт, что первая линия защиты, первый контур, не сработал. Хотя здесь ЧОП был и так далее. Оповещение сработало хорошо", - добавил руководитель Башкирии.