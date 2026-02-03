Руководство гимназии в Уфе, где ученик совершил нападение, могут уволить

УФА, 3 фев – РИА Новости. Руководство гимназии №16 в Уфе будет уволено, если подтвердится факт травли стрелявшего в учителя и одноклассников подростка, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Позиция у меня всегда была такая. Если мы обнаружим факт буллинга, мы выметаем всех отсюда - руководство школы", - сказал Хабиров журналистам после посещения школы.