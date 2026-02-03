https://ria.ru/20260203/ufa-2071918262.html
Руководство гимназии в Уфе, где ученик совершил нападение, могут уволить
Руководство гимназии в Уфе, где ученик совершил нападение, могут уволить - РИА Новости, 03.02.2026
Руководство гимназии в Уфе, где ученик совершил нападение, могут уволить
Руководство гимназии №16 в Уфе будет уволено, если подтвердится факт травли стрелявшего в учителя и одноклассников подростка, сообщил глава Башкирии Радий... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:02:00+03:00
2026-02-03T13:02:00+03:00
2026-02-03T13:51:00+03:00
происшествия
уфа
радий хабиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071917147_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe8d2b0c2b4c07b45dd74071c9cd814b.jpg
https://ria.ru/20260202/shkolnik-2071638168.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071917147_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_318f0be29096a98c3d5d32fdaec01888.jpg
Хабиров: руководство школы в Уфе уволят, если подтвердят факт травли подростка
Хабиров: руководство школы в Уфе уволят, если подтвердят факт травли подростка. Пластиковый автомат, из которого ученик стрелял, принадлежал его младшему брату и ущерба нанести не мог, но у школьника также был с собой нож.
"Первая линия защиты" не сработала, отметил губернатор, потому что у детей всегда с собой что-то металлическое.
Сегодня школа будет закрыта, а в среду во всех классах проведут собрания.
🔹 Подписаться на РИА Новости
2026-02-03T13:02
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, радий хабиров
Происшествия, Уфа, Радий Хабиров
Руководство гимназии в Уфе, где ученик совершил нападение, могут уволить
Хабиров: руководство гимназии Уфы уволят при подтверждении факта травли ученика
УФА, 3 фев – РИА Новости. Руководство гимназии №16 в Уфе будет уволено, если подтвердится факт травли стрелявшего в учителя и одноклассников подростка, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Во вторник утром глава Башкирии Радий Хабиров
сообщал, что девятиклассник открыл стрельбу в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, школьник из пластикового пневматического автомата несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Республиканское СУСК возбудило дела о покушении на убийство и халатности.
"Позиция у меня всегда была такая. Если мы обнаружим факт буллинга, мы выметаем всех отсюда - руководство школы", - сказал Хабиров журналистам после посещения школы.
Глава республики отметил, что мотивы совершения подобных поступков бывают разные - дома неполадки, несчастная любовь, буллинг.
"Мы сейчас должны выяснить, что было причиной", - добавил он.