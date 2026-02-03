https://ria.ru/20260203/ufa-2071907675.html
Напавший на школу в Уфе рассказал, кому принадлежит автомат
Напавший на школу в Уфе рассказал, кому принадлежит автомат - РИА Новости, 03.02.2026
Напавший на школу в Уфе рассказал, кому принадлежит автомат
Пластиковый автомат, с которым ученик пришел в школу в Уфе, по словам нападавшего школьника, принадлежит его младшему брату, заявил журналистам глава Башкирии... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:35:00+03:00
2026-02-03T12:35:00+03:00
2026-02-03T15:00:00+03:00
происшествия
уфа
радий хабиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071952031_2:0:1910:1073_1920x0_80_0_0_229a2104d46228afb9587be432aaf35a.jpg
https://ria.ru/20260203/ufa-2071906655.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071952031_241:0:1672:1073_1920x0_80_0_0_8466fe1c9784bfe94d518b5d2752db91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, радий хабиров
Происшествия, Уфа, Радий Хабиров
Напавший на школу в Уфе рассказал, кому принадлежит автомат
Хабиров: напавший на школу в Уфе заявил, что автомат принадлежит младшему брату
ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. Пластиковый автомат, с которым ученик пришел в школу в Уфе, по словам нападавшего школьника, принадлежит его младшему брату, заявил журналистам глава Башкирии Радий Хабиров.
"Это автомат, как говорит сам парень, принадлежит младшему братишке. Он до 9 лет считается", - рассказал Хабиров
журналистам на месте происшествия.
Во вторник утром глава региона сообщал, что девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, школьник из пластикового пневматического автомата несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Республиканское СУСК возбудило дела о покушении на убийство и халатности.