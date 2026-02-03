Рейтинг@Mail.ru
Напавший на школу в Уфе рассказал, кому принадлежит автомат - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 03.02.2026 (обновлено: 15:00 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/ufa-2071907675.html
Напавший на школу в Уфе рассказал, кому принадлежит автомат
Напавший на школу в Уфе рассказал, кому принадлежит автомат - РИА Новости, 03.02.2026
Напавший на школу в Уфе рассказал, кому принадлежит автомат
Пластиковый автомат, с которым ученик пришел в школу в Уфе, по словам нападавшего школьника, принадлежит его младшему брату, заявил журналистам глава Башкирии... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:35:00+03:00
2026-02-03T15:00:00+03:00
происшествия
уфа
радий хабиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071952031_2:0:1910:1073_1920x0_80_0_0_229a2104d46228afb9587be432aaf35a.jpg
https://ria.ru/20260203/ufa-2071906655.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071952031_241:0:1672:1073_1920x0_80_0_0_8466fe1c9784bfe94d518b5d2752db91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, радий хабиров
Происшествия, Уфа, Радий Хабиров
Напавший на школу в Уфе рассказал, кому принадлежит автомат

Хабиров: напавший на школу в Уфе заявил, что автомат принадлежит младшему брату

© Новости МВД Башкортостана/Telegram Школьник, открывший стрельбу в гимназии в Уфе
 Школьник, открывший стрельбу в гимназии в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Новости МВД Башкортостана/Telegram
Школьник, открывший стрельбу в гимназии в Уфе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. Пластиковый автомат, с которым ученик пришел в школу в Уфе, по словам нападавшего школьника, принадлежит его младшему брату, заявил журналистам глава Башкирии Радий Хабиров.
"Это автомат, как говорит сам парень, принадлежит младшему братишке. Он до 9 лет считается", - рассказал Хабиров журналистам на месте происшествия.
© Фото : Следком Башкирии/TelegramНа месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Следком Башкирии/Telegram
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе
Во вторник утром глава региона сообщал, что девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, школьник из пластикового пневматического автомата несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Республиканское СУСК возбудило дела о покушении на убийство и халатности.
Гимназия в Уфе, где ученик девятого класса устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Хабиров рассказал об охране в уфимской школе, где произошло нападение
Вчера, 12:30
 
ПроисшествияУфаРадий Хабиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала