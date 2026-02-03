Рейтинг@Mail.ru
Хабиров рассказал об охране в уфимской школе, где произошло нападение - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 03.02.2026 (обновлено: 14:15 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/ufa-2071906655.html
Хабиров рассказал об охране в уфимской школе, где произошло нападение
Хабиров рассказал об охране в уфимской школе, где произошло нападение - РИА Новости, 03.02.2026
Хабиров рассказал об охране в уфимской школе, где произошло нападение
Школа в Уфе, где девятиклассник принес с собой пневматическое оружие, оборудована тревожной кнопкой, есть охрана, был подан соответствующий сигнал, сообщил... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:30:00+03:00
2026-02-03T14:15:00+03:00
происшествия
уфа
приволжский округ
радий хабиров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071912810_0:10:1138:650_1920x0_80_0_0_0de08c6ca6f7ffa967975103bbccef66.jpg
https://ria.ru/20260203/uchenik-2071873849.html
уфа
приволжский округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071912810_78:0:945:650_1920x0_80_0_0_f9dc91259b66c4ef58e1fb88ffc0d355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, приволжский округ, радий хабиров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Приволжский округ, Радий Хабиров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Хабиров рассказал об охране в уфимской школе, где произошло нападение

Хабиров: металлодетекторы в школе в Уфе сработали на нож виновника ЧП

© РИА Новости / Рамиля Салихова | Перейти в медиабанкГимназия в Уфе, где ученик девятого класса устроил стрельбу
Гимназия в Уфе, где ученик девятого класса устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Рамиля Салихова
Перейти в медиабанк
Гимназия в Уфе, где ученик девятого класса устроил стрельбу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 3 фев - РИА Новости. Школа в Уфе, где девятиклассник принес с собой пневматическое оружие, оборудована тревожной кнопкой, есть охрана, был подан соответствующий сигнал, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
"Школа большая. Все, связанное с охраной, здесь работает. (Тревожная) кнопка, соответственно, - и сигнал подали… Металлодетекторы стоят, но оружие, которое у него было, пластиковое и на него металлодетекторы, конечно, не срабатывают. У него был нож небольшой металлический, на него сработало", - рассказал Хабиров журналистам.
"Здесь ЧОП работал, тревожная кнопка сработала, оповещения сработали. Оперативно вызвали службы охраны. Как говорят, в течение 10 минут приехали росгвардейцы. Парень сопротивления (при задержании) не оказывал", - рассказал глава Башкирии.
Ранее в пресс-службе Приволжского округа Росгвардии рассказали РИА Новости, что три экипажа Росгвардии прибыли в школу по сигналу тревожной кнопки и задержали подростка.
Как сообщил ранее глава Башкирии, девятиклассник утром открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, девятиклассник прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом и несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и о халатности.
Задержание ученика , который устроил стрельбу в гимназии в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Стрелявший в Уфе ученик из полной и благополучной семьи, заявили в школе
Вчера, 10:33
 
ПроисшествияУфаПриволжский округРадий ХабировФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала