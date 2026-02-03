Хабиров рассказал об охране в уфимской школе, где произошло нападение

УФА, 3 фев - РИА Новости. Школа в Уфе, где девятиклассник принес с собой пневматическое оружие, оборудована тревожной кнопкой, есть охрана, был подан соответствующий сигнал, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.