Хабиров рассказал об охране в уфимской школе, где произошло нападение

УФА, 3 фев - РИА Новости. Школа в Уфе, где девятиклассник принес с собой пневматическое оружие, оборудована тревожной кнопкой, есть охрана, был подан соответствующий сигнал, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
"Школа большая. Все, связанное с охраной, здесь работает. (Тревожная) кнопка, соответственно, - и сигнал подали… Металлодетекторы стоят, но оружие, которое у него было, пластиковое и на него металлодетекторы, конечно, не срабатывают. У него был нож небольшой металлический, на него сработало", - рассказал Хабиров журналистам.
"Здесь ЧОП работал, тревожная кнопка сработала, оповещения сработали. Оперативно вызвали службы охраны. Как говорят, в течение 10 минут приехали росгвардейцы. Парень сопротивления (при задержании) не оказывал", - рассказал глава Башкирии.
Ранее в пресс-службе Приволжского округа Росгвардии рассказали РИА Новости, что три экипажа Росгвардии прибыли в школу по сигналу тревожной кнопки и задержали подростка.
Как сообщил ранее глава Башкирии, девятиклассник утром открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, девятиклассник прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом и несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и о халатности.