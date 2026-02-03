https://ria.ru/20260203/ufa-2071892453.html
Причины ЧП в школе Уфы предстоит выяснить, заявил глава Башкирии
Причины ЧП в школе Уфы предстоит выяснить, заявил глава Башкирии - РИА Новости, 03.02.2026
Причины ЧП в школе Уфы предстоит выяснить, заявил глава Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил журналистам, что причины ЧП в школе Уфы предстоит выяснить. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:47:00+03:00
2026-02-03T11:47:00+03:00
2026-02-03T11:53:00+03:00
уфа
происшествия
радий хабиров
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071868491_0:500:960:1040_1920x0_80_0_0_524d0fc8879d977229bd7370c05cac6b.jpg
https://ria.ru/20260203/strelba-2071886304.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071868491_0:410:960:1130_1920x0_80_0_0_b47654287a5cd1171afb7a275c59821d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, происшествия, радий хабиров, следственный комитет россии (ск рф)
Уфа, Происшествия, Радий Хабиров, Следственный комитет России (СК РФ)
Причины ЧП в школе Уфы предстоит выяснить, заявил глава Башкирии
Хабиров призвал выяснить причины ЧП в уфимской гимназии