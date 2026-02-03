Глава Башкирии рассказал об автомате, который был у школьника из Уфы

ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. Автомат, который был у ученика школы в Уфе, продается в детских магазинах, он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневматика, рассказал журналистам глава Башкирии Радий Хабиров.

Во вторник утром глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, школьник из пластикового пневматического автомата несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Республиканское СУСК возбудило дела о покушении на убийство и халатности.