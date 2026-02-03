Рейтинг@Mail.ru
Глава Башкирии рассказал об автомате, который был у школьника из Уфы
11:46 03.02.2026 (обновлено: 11:55 03.02.2026)
Глава Башкирии рассказал об автомате, который был у школьника из Уфы
Глава Башкирии рассказал об автомате, который был у школьника из Уфы
уфа, радий хабиров
Уфа, Радий Хабиров
Глава Башкирии рассказал об автомате, который был у школьника из Уфы

Хабиров: автомат, который был у школьника в Уфе, продается в детских магазинах

© Фото : Следком Башкирии/TelegramНа месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Следком Башкирии/Telegram
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе. Архивное фото
ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. Автомат, который был у ученика школы в Уфе, продается в детских магазинах, он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневматика, рассказал журналистам глава Башкирии Радий Хабиров.
"Оружие то, которое у него было, - детский автомат, он продается в "Детском мире", детских магазинах. Он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневмо", - рассказал Хабиров журналистам на месте происшествия.
Во вторник утром глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, школьник из пластикового пневматического автомата несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Республиканское СУСК возбудило дела о покушении на убийство и халатности.
Задержание ученика , который устроил стрельбу в гимназии в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
После ЧП в уфимской гимназии возбудили дело о покушении на убийство
УфаРадий Хабиров
 
 
