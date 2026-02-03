https://ria.ru/20260203/ufa-2071890622.html
Глава Башкирии рассказал об автомате, который был у школьника из Уфы
Глава Башкирии рассказал об автомате, который был у школьника из Уфы - РИА Новости, 03.02.2026
Глава Башкирии рассказал об автомате, который был у школьника из Уфы
Автомат, который был у ученика школы в Уфе, продается в детских магазинах, он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневматика, рассказал журналистам... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:46:00+03:00
2026-02-03T11:46:00+03:00
2026-02-03T11:55:00+03:00
уфа
радий хабиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071876958_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f7e82058e0f07f88cf954dfeee5871f.jpg
https://ria.ru/20260203/gimnaziya-2071876635.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071876958_122:0:1280:869_1920x0_80_0_0_f16f36bbbc6be11a36abf53a242f7c43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, радий хабиров
Глава Башкирии рассказал об автомате, который был у школьника из Уфы
Хабиров: автомат, который был у школьника в Уфе, продается в детских магазинах
ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. Автомат, который был у ученика школы в Уфе, продается в детских магазинах, он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневматика, рассказал журналистам глава Башкирии Радий Хабиров.
"Оружие то, которое у него было, - детский автомат, он продается в "Детском мире", детских магазинах. Он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневмо", - рассказал Хабиров
журналистам на месте происшествия.
Во вторник утром глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, школьник из пластикового пневматического автомата несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Республиканское СУСК возбудило дела о покушении на убийство и халатности.