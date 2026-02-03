Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Три экипажа Росгвардии прибыли в уфимскую школу по сигналу тревожной кнопки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Три экипажа Росгвардии по сигналу тревожной кнопки прибыли в уфимскую школу, где произошло ЧП со стрельбой, и задержали подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжского округа Росгвардии.

"Была нажата кнопка тревожной сигнализации. И наши три экипажа вневедомственной охраны прибыли и задержали подростка… Все сработало штатно - кнопка на пульте охраны", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел.