Три экипажа Росгвардии прибыли в уфимскую школу по сигналу тревожной кнопки
11:31 03.02.2026 (обновлено: 15:52 03.02.2026)
Три экипажа Росгвардии прибыли в уфимскую школу по сигналу тревожной кнопки
происшествия
приволжский округ
радий хабиров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
2026
Новости
Задержание девятиклассника, который открыл стрельбу в уфимской гимназии
Дело о покушении на убийство возбудили после того, как девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии. Что известно к этой минуте: 🔹Произошло все утром – парень прошел на урок с автоматом и несколько раз выстрелил в учителя и одноклассников. 🔹Он также взорвал петарду. Его задержали. Пострадавших нет. 🔹Этот ученик, как утверждают в школе, из полной и благополучной семьи, на профилактическом учете не состоял. 🔹Обстоятельство произошедшего выясняют правоохранительные органы и региональное минпросвещения. 🔹В школу приехал глава Башкирии Хабиров. Он заявил, что автомат, из которого стрелял ученик, продается в детских магазинах, он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневматика. 🔹 Подписаться на РИА Новости
происшествия, приволжский округ, радий хабиров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приволжский округ, Радий Хабиров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Три экипажа Росгвардии по сигналу тревожной кнопки прибыли в уфимскую школу, где произошло ЧП со стрельбой, и задержали подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжского округа Росгвардии.
"Была нажата кнопка тревожной сигнализации. И наши три экипажа вневедомственной охраны прибыли и задержали подростка… Все сработало штатно - кнопка на пульте охраны", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что девятиклассник утром открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, школьник пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом и несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. СК возбудил уголовное дело о халатности.
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В МВД раскрыли детали ЧП в уфимской гимназии
ПроисшествияПриволжский округРадий ХабировФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
