https://ria.ru/20260203/ufa-2071887828.html
Три экипажа Росгвардии прибыли в уфимскую школу по сигналу тревожной кнопки
Три экипажа Росгвардии прибыли в уфимскую школу по сигналу тревожной кнопки - РИА Новости, 03.02.2026
Три экипажа Росгвардии прибыли в уфимскую школу по сигналу тревожной кнопки
Три экипажа Росгвардии по сигналу тревожной кнопки прибыли в уфимскую школу, где произошло ЧП со стрельбой, и задержали подростка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:31:00+03:00
2026-02-03T11:31:00+03:00
2026-02-03T15:52:00+03:00
происшествия
приволжский округ
радий хабиров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071899370_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d8e0d67ef5fb3726d3376553add49b60.jpg
https://ria.ru/20260203/ufa-2071865035.html
приволжский округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071899370_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9a256c3ab60a2c0bf1f7a7b9c6015ac3.jpg
Задержание девятиклассника, который открыл стрельбу в уфимской гимназии
Дело о покушении на убийство возбудили после того, как девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии. Что известно к этой минуте:
🔹Произошло все утром – парень прошел на урок с автоматом и несколько раз выстрелил в учителя и одноклассников.
🔹Он также взорвал петарду. Его задержали. Пострадавших нет.
🔹Этот ученик, как утверждают в школе, из полной и благополучной семьи, на профилактическом учете не состоял.
🔹Обстоятельство произошедшего выясняют правоохранительные органы и региональное минпросвещения.
🔹В школу приехал глава Башкирии Хабиров. Он заявил, что автомат, из которого стрелял ученик, продается в детских магазинах, он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневматика.
🔹 Подписаться на РИА Новости
2026-02-03T11:31
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приволжский округ, радий хабиров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приволжский округ, Радий Хабиров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Три экипажа Росгвардии прибыли в уфимскую школу по сигналу тревожной кнопки
РИА Новости: Росгвардия прибыла в уфимскую школу по сигналу тревожной кнопки