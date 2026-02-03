https://ria.ru/20260203/ufa-2071865035.html
В МВД раскрыли детали ЧП в уфимской гимназии
Один из учеников гимназии №16 в Уфе прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, он... РИА Новости, 03.02.2026
МВД: ученик гимназии в Уфе стрелял в преподавателя и трех одноклассников