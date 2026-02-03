В МВД раскрыли детали ЧП в уфимской гимназии

УФА, 3 фев - РИА Новости. Один из учеников гимназии №16 в Уфе прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, он задержан, сообщило ГУМВД России по республике в своем Telegram-канале.