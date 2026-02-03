Рейтинг@Mail.ru
В МВД раскрыли детали ЧП в уфимской гимназии - РИА Новости, 03.02.2026
10:01 03.02.2026 (обновлено: 10:47 03.02.2026)
В МВД раскрыли детали ЧП в уфимской гимназии
В МВД раскрыли детали ЧП в уфимской гимназии - РИА Новости, 03.02.2026
В МВД раскрыли детали ЧП в уфимской гимназии
Один из учеников гимназии №16 в Уфе прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, он... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Уфа, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В МВД раскрыли детали ЧП в уфимской гимназии

МВД: ученик гимназии в Уфе стрелял в преподавателя и трех одноклассников

© Фото : Следком Башкирии/TelegramНа месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Следком Башкирии/Telegram
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе
УФА, 3 фев - РИА Новости. Один из учеников гимназии №16 в Уфе прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, он задержан, сообщило ГУМВД России по республике в своем Telegram-канале.
"По предварительной информации, один из учеников 9 класса Гимназии №16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудникам и Росгвардии он был задержан", - говорится в сообщении ведомства.
В Омской области подростка арестовали за подготовку теракта в школе
ПроисшествияУфаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
