В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в гимназии
В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в гимназии
Девятиклассник утром открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали, сообщил глава Башкирии Радий... РИА Новости, 03.02.2026
В Уфе девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии