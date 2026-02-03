Рейтинг@Mail.ru
В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в гимназии
09:57 03.02.2026 (обновлено: 11:19 03.02.2026)
В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в гимназии
В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в гимназии - РИА Новости, 03.02.2026
В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в гимназии
Девятиклассник утром открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали, сообщил глава Башкирии Радий... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T09:57:00+03:00
2026-02-03T11:19:00+03:00
происшествия
уфа
радий хабиров
россия
https://ria.ru/20260203/uchenik-2071873849.html
уфа
россия
происшествия, уфа, радий хабиров, россия
Происшествия, Уфа, Радий Хабиров, Россия
В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в гимназии

В Уфе девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии

© Фото : соцсетиЛюди у школы в Уфе после нападения. 3 февраля 2026
Люди у школы в Уфе после нападения. 3 февраля 2026
© Фото : соцсети
Люди у школы в Уфе после нападения. 3 февраля 2026
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Девятиклассник утром открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
"Сегодня утром девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности", — написал Хабиров в своем Telegram-канале.
Задержание ученика , который устроил стрельбу в гимназии в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Стрелявший в Уфе ученик из полной и благополучной семьи, заявили в школе
Вчера, 10:33
 
ПроисшествияУфаРадий ХабировРоссия
 
 
