ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 03.02.2026
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Российские военные ночью провели массированную атаку на предприятия украинского ВПК, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:24:00+03:00
2026-02-03T12:24:00+03:00
2026-02-03T17:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские военные ночью провели массированную атаку на предприятия украинского ВПК, сообщили в Минобороны.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики", — говорится в сводке.
В ночь на вторник украинские СМИ писали о сериях взрывов в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Как заявил первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль, в этих городах повреждены теплоэлектростанции.
Также бойцы поразили места хранения и сборки дронов дальнего действия.
Это стало ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру. Все цели ударов достигнуты, подчеркнули в Минобороны.