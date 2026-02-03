Рейтинг@Mail.ru
Стрелявший в Уфе ученик из полной и благополучной семьи, заявили в школе - РИА Новости, 03.02.2026
10:33 03.02.2026 (обновлено: 15:05 03.02.2026)
Стрелявший в Уфе ученик из полной и благополучной семьи, заявили в школе
Стрелявший в Уфе ученик из полной и благополучной семьи, заявили в школе
Ученик, стрелявший из пневматического автомата в гимназии №16 в Уфе, из полной и благополучной семьи, на профилактическом учете не состоял, сообщила РИА Новости РИА Новости, 03.02.2026
Стрелявший в Уфе ученик из полной и благополучной семьи, заявили в школе

РИА Новости: стрелявший в Уфе ученик жил в полной и благополучной семье

УФА, 3 фев – РИА Новости. Ученик, стрелявший из пневматического автомата в гимназии №16 в Уфе, из полной и благополучной семьи, на профилактическом учете не состоял, сообщила РИА Новости замдиректора школы.
"На учете он не состоит. Семья полная, благополучная. Он средний ребенок", - сказала собеседница.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что девятиклассник утром открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, девятиклассник прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом и несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. СК возбудил уголовное дело о халатности.
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В МВД раскрыли детали ЧП в уфимской гимназии
