https://ria.ru/20260203/uchenik-2071873849.html
Стрелявший в Уфе ученик из полной и благополучной семьи, заявили в школе
Стрелявший в Уфе ученик из полной и благополучной семьи, заявили в школе - РИА Новости, 03.02.2026
Стрелявший в Уфе ученик из полной и благополучной семьи, заявили в школе
Ученик, стрелявший из пневматического автомата в гимназии №16 в Уфе, из полной и благополучной семьи, на профилактическом учете не состоял, сообщила РИА Новости РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:33:00+03:00
2026-02-03T10:33:00+03:00
2026-02-03T15:05:00+03:00
происшествия
уфа
радий хабиров
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071906848_0:48:745:467_1920x0_80_0_0_aaf44c5a0d9ea232077a0a2dacc0e055.jpg
https://ria.ru/20260203/ufa-2071865035.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071906848_122:0:745:467_1920x0_80_0_0_977d8482282c1392b23255f5efed0179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, радий хабиров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Радий Хабиров, Следственный комитет России (СК РФ)
Стрелявший в Уфе ученик из полной и благополучной семьи, заявили в школе
РИА Новости: стрелявший в Уфе ученик жил в полной и благополучной семье