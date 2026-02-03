Кравцов и Королев оценили ход проекта "Профессионалитет" в Тверской области

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Участие Тверского политехнического колледжа в федеральном проекте "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети" позволило создать в этом учебном заведении центр подготовки востребованных современных кадров для промышленности региона, сказал врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

Во вторник Королев посетил центр вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и депутатом Госдумы Владимиром Васильевым, сообщает пресс-служба облправительства. Гостям продемонстрировали современное оборудование, позволяющее уже в колледже на практике применять полученные знания. Здесь обустроены зоны токарных работ на станках с ЧПУ, обработки листового металла, промышленной механики и монтажа, лаборатория дефектоскопии. Сегодня в колледже учится почти 1000 студентов. Наиболее востребованные специальности – сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, технология машиностроения.

"Здесь создан инновационный центр подготовки кадров для машиностроения – ключевой отрасли для нашего региона. В тесном взаимодействии с ведущими тверскими предприятиями открыты современные мастерские с высокотехнологичным оборудованием, внедрены новые программы обучения. Ведется комплексная модернизация учебных корпусов. Со второго курса студенты проходят производственную практику. Все это позволяет выпускникам выйти из этих стен специалистами высокого уровня и получить гарантированную, хорошо оплачиваемую работу в нашем регионе", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Королева.

Как подчеркнул, в свою очередь, глава Минпросвещения, проект "Профессионалитет" – это драйвер развития российской экономики и в Тверской области он наполняется реальным содержанием.

"Важным решением для Тверской области стало включение региона в эксперимент по расширению среднего профессионального образования. Его главная идея – ориентация на запрос рынка труда. Регионы готовят те кадры, которые необходимы предприятиям. Мы видим, что среднее профессиональное образование в Тверской области активно развивается, и мы будем дальше оказывать всю необходимую методическую помощь", – отметил Кравцов, его слова цитирует пресс-служба министерства.

Закон об эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования был принят в апреле 2025 года. Он дает возможность девятиклассникам, которые планируют поступать в колледжи и техникумы, сдавать вместо четырех экзаменов только русский язык и математику.