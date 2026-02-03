Рейтинг@Mail.ru
Кравцов и Королев оценили ход проекта "Профессионалитет" в Тверской области
Тверская область
 
19:05 03.02.2026
Кравцов и Королев оценили ход проекта "Профессионалитет" в Тверской области
Кравцов и Королев оценили ход проекта "Профессионалитет" в Тверской области - РИА Новости, 03.02.2026
Кравцов и Королев оценили ход проекта "Профессионалитет" в Тверской области
Участие Тверского политехнического колледжа в федеральном проекте "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети" позволило создать в этом учебном... РИА Новости, 03.02.2026
тверская область
россия
виталий королев
сергей кравцов
россия
Новости
Кравцов и Королев оценили ход проекта "Профессионалитет" в Тверской области

Глава Минпросвещения посетил Тверской политехнический колледж

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов и врио губернатора Тверской области Виталий Королев оценили ход проекта "Профессионалитет" в Тверской области
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и врио губернатора Тверской области Виталий Королев оценили ход проекта Профессионалитет в Тверской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и врио губернатора Тверской области Виталий Королев оценили ход проекта "Профессионалитет" в Тверской области
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Участие Тверского политехнического колледжа в федеральном проекте "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети" позволило создать в этом учебном заведении центр подготовки востребованных современных кадров для промышленности региона, сказал врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
Во вторник Королев посетил центр вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и депутатом Госдумы Владимиром Васильевым, сообщает пресс-служба облправительства. Гостям продемонстрировали современное оборудование, позволяющее уже в колледже на практике применять полученные знания. Здесь обустроены зоны токарных работ на станках с ЧПУ, обработки листового металла, промышленной механики и монтажа, лаборатория дефектоскопии. Сегодня в колледже учится почти 1000 студентов. Наиболее востребованные специальности – сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, технология машиностроения.
Королев поставил задачи по созданию кампуса в "Завидове"
30 января, 20:43
"Здесь создан инновационный центр подготовки кадров для машиностроения – ключевой отрасли для нашего региона. В тесном взаимодействии с ведущими тверскими предприятиями открыты современные мастерские с высокотехнологичным оборудованием, внедрены новые программы обучения. Ведется комплексная модернизация учебных корпусов. Со второго курса студенты проходят производственную практику. Все это позволяет выпускникам выйти из этих стен специалистами высокого уровня и получить гарантированную, хорошо оплачиваемую работу в нашем регионе", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Королева.
Как подчеркнул, в свою очередь, глава Минпросвещения, проект "Профессионалитет" – это драйвер развития российской экономики и в Тверской области он наполняется реальным содержанием.
"Важным решением для Тверской области стало включение региона в эксперимент по расширению среднего профессионального образования. Его главная идея – ориентация на запрос рынка труда. Регионы готовят те кадры, которые необходимы предприятиям. Мы видим, что среднее профессиональное образование в Тверской области активно развивается, и мы будем дальше оказывать всю необходимую методическую помощь", – отметил Кравцов, его слова цитирует пресс-служба министерства.
Закон об эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования был принят в апреле 2025 года. Он дает возможность девятиклассникам, которые планируют поступать в колледжи и техникумы, сдавать вместо четырех экзаменов только русский язык и математику.
В конце 2025 года был принят закон о продлении эксперимента до 2029 года и расширении перечня его участников до 12 регионов России. К Москве, Санкт-Петербургу и Липецкой области добавились Республика Татарстан, Московская, Ростовская, Тверская, Тюменская, Мурманская и Смоленская области, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В Тверской области в эксперименте участвуют 29 колледжей в 24 муниципалитетах, напомнили в ведомстве.
Королев: 277 проектов поддержки местных инициатив реализуют в Верхневолжье
27 января, 16:20
 
Тверская областьРоссияВиталий КоролевСергей Кравцов
 
 
