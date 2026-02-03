https://ria.ru/20260203/tusk-2071990834.html
Туск анонсировал международную конференцию по восстановлению Украины
Туск анонсировал международную конференцию по восстановлению Украины - РИА Новости, 03.02.2026
Туск анонсировал международную конференцию по восстановлению Украины
Международная конференция по восстановлению Украины пройдет в польском Гданьске в июне, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание кабмина. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:44:00+03:00
2026-02-03T16:44:00+03:00
2026-02-03T16:44:00+03:00
в мире
дональд туск
польша
гданьск
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063032187_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55d85032b85618e93ce87f3dd2f73c37.jpg
https://ria.ru/20260203/ryutte-2071961140.html
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071941615.html
польша
гданьск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063032187_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_babce80bacb02d3070292665bc23c8b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд туск, польша, гданьск, владимир зеленский, украина
В мире, Дональд Туск, Польша, Гданьск, Владимир Зеленский, Украина
Туск анонсировал международную конференцию по восстановлению Украины
Туск анонсировал международную конференцию по восстановлению Украины в июне
ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Международная конференция по восстановлению Украины пройдет в польском Гданьске в июне, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание кабмина.
"На этой неделе я направляюсь в Киев
по приглашению Владимира Зеленского
. Неслучайно во время этого визита меня будет сопровождать министр финансов и экономики Анджей Доманьский, который со своей командой готовит международную конференцию по восстановлению Украины
, которая состоится в Польше
в Гданьске
в июне", - сказал Туск
.
Он добавил, что во время визита в Киев будут обсуждаться организационные моменты конференции, о которой идет речь.
По мнению Туска, окончание конфликта на Украине откроет возможности реализации большого плана восстановления страны, что означает большие инвестиции.
"Можно будет приступить к большому плану восстановления Украины, что также означает большие инвестиции, большие деньги, большие предприятия. Польша хочет в этом участвовать и поэтому хорошо, что это мы будем организовывать мировую конференцию с участие фирм, предпринимателей, политических лидеров со всего мира", - сказал он.