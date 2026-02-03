Рейтинг@Mail.ru
Туск анонсировал международную конференцию по восстановлению Украины
16:44 03.02.2026
Туск анонсировал международную конференцию по восстановлению Украины
Туск анонсировал международную конференцию по восстановлению Украины
Международная конференция по восстановлению Украины пройдет в польском Гданьске в июне, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание кабмина. РИА Новости, 03.02.2026
в мире, дональд туск, польша, гданьск, владимир зеленский, украина
В мире, Дональд Туск, Польша, Гданьск, Владимир Зеленский, Украина
Туск анонсировал международную конференцию по восстановлению Украины

Туск анонсировал международную конференцию по восстановлению Украины в июне

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Международная конференция по восстановлению Украины пройдет в польском Гданьске в июне, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание кабмина.
"На этой неделе я направляюсь в Киев по приглашению Владимира Зеленского. Неслучайно во время этого визита меня будет сопровождать министр финансов и экономики Анджей Доманьский, который со своей командой готовит международную конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Польше в Гданьске в июне", - сказал Туск.
Он добавил, что во время визита в Киев будут обсуждаться организационные моменты конференции, о которой идет речь.
По мнению Туска, окончание конфликта на Украине откроет возможности реализации большого плана восстановления страны, что означает большие инвестиции.
"Можно будет приступить к большому плану восстановления Украины, что также означает большие инвестиции, большие деньги, большие предприятия. Польша хочет в этом участвовать и поэтому хорошо, что это мы будем организовывать мировую конференцию с участие фирм, предпринимателей, политических лидеров со всего мира", - сказал он.
В миреДональд ТускПольшаГданьскВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
