В Турции опровергли сообщения о пропаже 100 тысяч детей за восемь лет
В Турции опровергли сообщения о пропаже 100 тысяч детей за восемь лет
в мире
турция
турция
в мире, турция
В Турции опровергли сообщения о пропаже 100 тысяч детей за восемь лет
АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла распространяемые в социальных сетях утверждения о якобы пропаже около 100 тысяч детей в республике за последние восемь лет.
«
"Утверждения о том, что ежегодно в Турции
пропадает более 10 тысяч детей, а за последние восемь лет - около 100 тысяч, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
В администрации подчеркнули, что данные Статистического управления Турции (TÜİK), на которые ссылаются авторы публикаций, были вырваны из контекста и искажены при представлении общественности. Указанная статистика касается исключительно случаев, по которым были поданы официальные заявления о пропаже детей и которые впоследствии завершились их обнаружением. Эти сведения не имеют отношения к утверждаемым показателям о ненайденных детях.
Кроме того, отмечается, что государственные учреждения не публикуют официальную статистику под заголовком "количество пропавших и ненайденных детей".
В администрации напомнили, что подобные утверждения уже были ясно и однозначно опровергнуты Центром по борьбе с дезинформацией в 2024 году. Несмотря на это, установлено, что вводящие в заблуждение сообщения были намеренно повторно запущены в информационное пространство.