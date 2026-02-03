В Турции опровергли сообщения о пропаже 100 тысяч детей за восемь лет

АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла распространяемые в социальных сетях утверждения о якобы пропаже около 100 тысяч детей в республике за последние восемь лет.

« "Утверждения о том, что ежегодно в Турции пропадает более 10 тысяч детей, а за последние восемь лет - около 100 тысяч, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

В администрации подчеркнули, что данные Статистического управления Турции (TÜİK), на которые ссылаются авторы публикаций, были вырваны из контекста и искажены при представлении общественности. Указанная статистика касается исключительно случаев, по которым были поданы официальные заявления о пропаже детей и которые впоследствии завершились их обнаружением. Эти сведения не имеют отношения к утверждаемым показателям о ненайденных детях.

Кроме того, отмечается, что государственные учреждения не публикуют официальную статистику под заголовком "количество пропавших и ненайденных детей".