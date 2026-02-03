https://ria.ru/20260203/tsena-2071863879.html
Золото дорожает примерно на пять процентов
Золото дорожает примерно на пять процентов - РИА Новости, 03.02.2026
Золото дорожает примерно на пять процентов
Биржевая цена на серебро во вторник утром растет более чем на 10%, котировки золота поднимаются примерно на 5%, следует из данных торгов. РИА Новости, 03.02.2026
экономика
Биржевая цена серебра растет более чем на 10%, золото дорожает примерно на 5%
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Биржевая цена на серебро во вторник утром растет более чем на 10%, котировки золота поднимаются примерно на 5%, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.29 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,21% - до 84,875 доллара за унцию.
При этом стоимость апрельского фьючерса на золото увеличивалась на 242,26 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 5,21%, - до 4 894,86 доллара за тройскую унцию.