Золото дорожает примерно на пять процентов

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Биржевая цена на серебро во вторник утром растет более чем на 10%, котировки золота поднимаются примерно на 5%, следует из данных торгов.

По состоянию на 9.29 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,21% - до 84,875 доллара за унцию.