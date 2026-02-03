В Белом доме рассказали о реакции Трампа на ночные удары России по Украине

ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не был удивлён сообщениями о ночных ударах России по объектам на Украине, учитывая продолжающийся конфликт между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Комбинированный удар стал первым за почти неделю после того, как Россия по просьбе Трампа приостановила удары по энергетической инфраструктуре, снабжающей военные объекты на Украине, на фоне низких зимних температур.