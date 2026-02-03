https://ria.ru/20260203/tramp-2072053726.html
В Белом доме рассказали о реакции Трампа на ночные удары России по Украине
В Белом доме рассказали о реакции Трампа на ночные удары России по Украине - РИА Новости, 03.02.2026
В Белом доме рассказали о реакции Трампа на ночные удары России по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не был удивлён сообщениями о ночных ударах России по объектам на Украине, учитывая продолжающийся конфликт между... РИА Новости, 03.02.2026
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
каролин левитт
украина
россия
сша
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не был удивлён сообщениями о ночных ударах России по объектам на Украине, учитывая продолжающийся конфликт между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Я говорила с президентом об этом (ударах по Украине
– ред.) сегодня утром, и его реакция была, к сожалению, без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет вовлечены в крайне жестокую войну — войну, которая никогда бы не началась, если бы президент (Трамп
– ред.) по-прежнему находился у власти", - сказала Левитт
журналистам в Белом доме.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия. В сообщении ведомства уточняется, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России
.
Комбинированный удар стал первым за почти неделю после того, как Россия по просьбе Трампа приостановила удары по энергетической инфраструктуре, снабжающей военные объекты на Украине, на фоне низких зимних температур.