Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме рассказали о реакции Трампа на ночные удары России по Украине - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/tramp-2072053726.html
В Белом доме рассказали о реакции Трампа на ночные удары России по Украине
В Белом доме рассказали о реакции Трампа на ночные удары России по Украине - РИА Новости, 03.02.2026
В Белом доме рассказали о реакции Трампа на ночные удары России по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не был удивлён сообщениями о ночных ударах России по объектам на Украине, учитывая продолжающийся конфликт между... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:22:00+03:00
2026-02-03T22:22:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070644655_0:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bcc818c57e5624569e3a18ac68162083.jpg
https://ria.ru/20260115/ssha-2067907726.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b23f4cd9cfd5a49b77953b25209103cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
В Белом доме рассказали о реакции Трампа на ночные удары России по Украине

Белый дом: Трамп отреагировал без удивления на ночные удары РФ по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не был удивлён сообщениями о ночных ударах России по объектам на Украине, учитывая продолжающийся конфликт между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Я говорила с президентом об этом (ударах по Украине – ред.) сегодня утром, и его реакция была, к сожалению, без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет вовлечены в крайне жестокую войну — войну, которая никогда бы не началась, если бы президент (Трамп – ред.) по-прежнему находился у власти", - сказала Левитт журналистам в Белом доме.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия. В сообщении ведомства уточняется, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.
Комбинированный удар стал первым за почти неделю после того, как Россия по просьбе Трампа приостановила удары по энергетической инфраструктуре, снабжающей военные объекты на Украине, на фоне низких зимних температур.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США заплатят Украине два процента стоимости ее богатств
15 января, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала