Трамп диктует Венесуэле условия торговли нефтью, заявили в Белом доме
Трамп диктует Венесуэле условия торговли нефтью, заявили в Белом доме - РИА Новости, 03.02.2026
Трамп диктует Венесуэле условия торговли нефтью, заявили в Белом доме
Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время определяет условия торговли нефтью Венесуэлы, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T21:53:00+03:00
2026-02-03T21:53:00+03:00
2026-02-03T21:53:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
каролин левитт
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, каролин левитт
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп диктует Венесуэле условия торговли нефтью, заявили в Белом доме
Белый дом: администрация Трампа определяет условия торговли нефтью Венесуэлы