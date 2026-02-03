Рейтинг@Mail.ru
Трамп диктует Венесуэле условия торговли нефтью, заявили в Белом доме
21:53 03.02.2026
Трамп диктует Венесуэле условия торговли нефтью, заявили в Белом доме
Трамп диктует Венесуэле условия торговли нефтью, заявили в Белом доме
Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время определяет условия торговли нефтью Венесуэлы, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 03.02.2026
Трамп диктует Венесуэле условия торговли нефтью, заявили в Белом доме

Белый дом: администрация Трампа определяет условия торговли нефтью Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время определяет условия торговли нефтью Венесуэлы, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент и его команда по национальной безопасности сейчас диктуют условия торговли Венесуэлы и этих нефтяных продаж", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, эти продажи напрямую "приносят пользу американскому народу".
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает получить сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
США вскоре пригласят страны к закупке нефти из Венесуэлы, заявил Трамп
