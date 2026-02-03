https://ria.ru/20260203/tramp-2072045327.html
В Белом доме рассказали о подходе Трампа к вопросу об Иране
В Белом доме рассказали о подходе Трампа к вопросу об Иране - РИА Новости, 03.02.2026
В Белом доме рассказали о подходе Трампа к вопросу об Иране
Президент США Дональд Трамп привержен дипломатическому подходу к разрешению разногласий с Ираном, но допускает и военный сценарий, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T21:12:00+03:00
2026-02-03T21:12:00+03:00
2026-02-03T21:20:00+03:00
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067748394_0:116:3075:1846_1920x0_80_0_0_b0d65be10c2b725e05ed6deb8cf53669.jpg
https://ria.ru/20260203/ssha-2072037379.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067748394_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_32e7ef32782a708e44ba1c3552acaad2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
В Белом доме рассказали о подходе Трампа к вопросу об Иране
В Белом доме заявили, что Трамп привержен дипломатии в вопросе Ирана