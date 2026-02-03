Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что с нетерпением ждет закрытия New York Times - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/tramp-2071985787.html
Трамп заявил, что с нетерпением ждет закрытия New York Times
Трамп заявил, что с нетерпением ждет закрытия New York Times - РИА Новости, 03.02.2026
Трамп заявил, что с нетерпением ждет закрытия New York Times
Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет закрытия газеты New York Times на фоне своего требования внести правки в материал о Гарвардском... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:26:00+03:00
2026-02-03T16:26:00+03:00
в мире
америка
сша
дональд трамп
гарвардский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260203/tramp-2071838760.html
https://ria.ru/20260202/tramp-2071632567.html
америка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, америка, сша, дональд трамп, гарвардский университет
В мире, Америка, США, Дональд Трамп, Гарвардский университет
Трамп заявил, что с нетерпением ждет закрытия New York Times

Трамп заявил, что с нетерпением ждет закрытия газеты New York Times

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет закрытия газеты New York Times на фоне своего требования внести правки в материал о Гарвардском университете.
"Для любого, кто хоть что-то понимает, у них нулевая репутация - "желтая газетенка" самого низкого уровня. Я с нетерпением жду, как их стремительно падающие тиражи в конце концов заставят их закрыть свои двери. Это было бы отличной новостью для Америки!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Трамп обвинил Эпштейна в попытке помешать ему победить на выборах
Вчера, 05:31
Президент США также назвал газету "коррумпированным, беспринципным и жалким рупором левых" и задался вопросом, почему издание до сих пор не исправило статью об антисемитизме в Гарварде.
Ранее во вторник Трамп потребовал от "болванов" из газеты New York Times немедленно изменить статью, в которой утверждается, что он якобы отказался от требований к Гарвардскому университету о выплате американскому правительству 200 миллионов долларов. Президент пригрозил изданию судом.
В администрации ранее обвиняли вуз в недостаточной борьбе с антисемитизмом. Позднее глава Белого дома заявил, что его администрация теперь будет требовать от Гарвардского университета один миллиард долларов компенсации и больше не желает иметь с ним дел.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп пригрозил ведущему "Грэмми" судом за слова о его связи с Эпштейном
2 февраля, 09:29
 
В миреАмерикаСШАДональд ТрампГарвардский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала