Трамп заявил, что с нетерпением ждет закрытия New York Times

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет закрытия газеты New York Times на фоне своего требования внести правки в материал о Гарвардском университете.

В администрации ранее обвиняли вуз в недостаточной борьбе с антисемитизмом. Позднее глава Белого дома заявил, что его администрация теперь будет требовать от Гарвардского университета один миллиард долларов компенсации и больше не желает иметь с ним дел.