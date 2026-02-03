Трамп заявил, что с нетерпением ждет закрытия New York Times

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет закрытия газеты New York Times на фоне своего требования внести правки в материал о Гарвардском университете.
"Для любого, кто хоть что-то понимает, у них нулевая репутация - "желтая газетенка" самого низкого уровня. Я с нетерпением жду, как их стремительно падающие тиражи в конце концов заставят их закрыть свои двери. Это было бы отличной новостью для Америки!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Президент США также назвал газету "коррумпированным, беспринципным и жалким рупором левых" и задался вопросом, почему издание до сих пор не исправило статью об антисемитизме в Гарварде.
Ранее во вторник Трамп потребовал от "болванов" из газеты New York Times немедленно изменить статью, в которой утверждается, что он якобы отказался от требований к Гарвардскому университету о выплате американскому правительству 200 миллионов долларов. Президент пригрозил изданию судом.
В администрации ранее обвиняли вуз в недостаточной борьбе с антисемитизмом. Позднее глава Белого дома заявил, что его администрация теперь будет требовать от Гарвардского университета один миллиард долларов компенсации и больше не желает иметь с ним дел.