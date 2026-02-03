Трамп не считает атаку на Иран необходимостью, пишет Axios

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, в отличие от Израиля, придерживается мнения о том, что в атаке на Иран пока нет необходимости, пишет Axios со ссылкой на неназванных чиновников.
Портал упоминает о том, что ряд израильских военных чиновников, включая начальника генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира, недавно посещали Вашингтон чтобы проинформировать председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна об обстановке в регионе.
Другой высокопоставленный чиновник, говоря о потенциальной атаке, добавил, что президент "очень не хочет этого делать".
Более того, трое советников Трампа сказали, что военная операция сейчас стала бы ошибкой, а один из них отметил, что многие из окружения американского лидера настроены к такому варианту развития событий скептически.
"Другой советник сказал, что удар в данный момент лишь поставить под удар политику президента в регионе и во всем мире", - говорится в публикации.
Ранее Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами.