Трамп не считает атаку на Иран необходимостью, пишет Axios - РИА Новости, 03.02.2026
13:57 03.02.2026
Трамп не считает атаку на Иран необходимостью, пишет Axios
Трамп не считает атаку на Иран необходимостью, пишет Axios - РИА Новости, 03.02.2026
Трамп не считает атаку на Иран необходимостью, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп, в отличие от Израиля, придерживается мнения о том, что в атаке на Иран пока нет необходимости, пишет Axios со ссылкой на... РИА Новости, 03.02.2026
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
стив уиткофф
аббас аракчи
армия обороны израиля (цахал)
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи, армия обороны израиля (цахал), ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Трамп не считает атаку на Иран необходимостью, пишет Axios

Axios: Трамп не считает атаку на Иран необходимостью

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, в отличие от Израиля, придерживается мнения о том, что в атаке на Иран пока нет необходимости, пишет Axios со ссылкой на неназванных чиновников.
Портал упоминает о том, что ряд израильских военных чиновников, включая начальника генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира, недавно посещали Вашингтон чтобы проинформировать председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна об обстановке в регионе.
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"В беде". В США раскрыли, как удар по Ирану отразится на Западе и России
1 февраля, 05:08
"Можно с уверенностью сказать, что в результате этой встречи ни он, ни президент (Трамп - ред.) не изменили своего решения о нападении на Иран... На самом деле это израильтяне хотят нанести удар. Президент придерживается другого мнения", - заявил изданию неназванный американский чиновник.
Другой высокопоставленный чиновник, говоря о потенциальной атаке, добавил, что президент "очень не хочет этого делать".
Более того, трое советников Трампа сказали, что военная операция сейчас стала бы ошибкой, а один из них отметил, что многие из окружения американского лидера настроены к такому варианту развития событий скептически.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп пригрозил Ирану армадой кораблей
28 января, 02:24
"Другой советник сказал, что удар в данный момент лишь поставить под удар политику президента в регионе и во всем мире", - говорится в публикации.
Ранее Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США
26 января, 06:24
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампСтив УиткоффАббас АракчиАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Версия 2023.1 Beta
