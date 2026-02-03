Трамп не считает атаку на Иран необходимостью, пишет Axios

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, в отличие от Израиля, придерживается мнения о том, что в атаке на Иран пока нет необходимости, пишет Президент США Дональд Трамп, в отличие от Израиля, придерживается мнения о том, что в атаке на Иран пока нет необходимости, пишет Axios со ссылкой на неназванных чиновников.

Портал упоминает о том, что ряд израильских военных чиновников, включая начальника генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира, недавно посещали Вашингтон чтобы проинформировать председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна об обстановке в регионе.

"Можно с уверенностью сказать, что в результате этой встречи ни он, ни президент ( Трамп - ред.) не изменили своего решения о нападении на Иран ... На самом деле это израильтяне хотят нанести удар. Президент придерживается другого мнения", - заявил изданию неназванный американский чиновник.

Другой высокопоставленный чиновник, говоря о потенциальной атаке, добавил, что президент "очень не хочет этого делать".

Более того, трое советников Трампа сказали, что военная операция сейчас стала бы ошибкой, а один из них отметил, что многие из окружения американского лидера настроены к такому варианту развития событий скептически.

"Другой советник сказал, что удар в данный момент лишь поставить под удар политику президента в регионе и во всем мире", - говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".