Трамп потребовал от "болванов" из New York Times изменить статью о Гарварде

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от "болванов" из газеты New York Times немедленно изменить статью, в которой утверждается, что он якобы отказался от требований к Гарвардскому университету о выплате американскому правительству 200 миллионов долларов, пригрозив изданию судом.

"Провальная статья New York Times была абсолютно неверной в отношении Гарвардского университета. Настоящим я требую, чтобы те болваны, которые ведут (которые угробили!) Times, изменили свою статью, немедленно. Смотри (пост - ред.) ниже! Кроме того, (это - ред.) совсем как их неверно отраженные результаты выборов, когда они все поняли не так, мои показатели в опросах отличные! Освещение (событий со - ред.) мной в New York Times настолько намеренно неверное. Скоро увидим, что у меня получится с иском против этих мошенников! Фейковые новости!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.