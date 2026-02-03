Трамп потребовал от "болванов" из New York Times изменить статью о Гарварде

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от "болванов" из газеты New York Times немедленно изменить статью, в которой утверждается, что он якобы отказался от требований к Гарвардскому университету о выплате американскому правительству 200 миллионов долларов, пригрозив изданию судом.
В понедельник газета New York Times сообщила со ссылкой на четыре информированных источника, что Трамп якобы отказался от требования своей администрации к Гарварду о выплате правительству 200 миллионов долларов с целью урегулировать конфликт властей с вузом. В администрации ранее обвиняли вуз в недостаточной борьбе с антисемитизмом. Позднее глава Белого дома заявил, что его администрация теперь будет требовать от Гарвардского университета один миллиард долларов компенсации и больше не желает иметь с ним дел.
"Провальная статья New York Times была абсолютно неверной в отношении Гарвардского университета. Настоящим я требую, чтобы те болваны, которые ведут (которые угробили!) Times, изменили свою статью, немедленно. Смотри (пост - ред.) ниже! Кроме того, (это - ред.) совсем как их неверно отраженные результаты выборов, когда они все поняли не так, мои показатели в опросах отличные! Освещение (событий со - ред.) мной в New York Times настолько намеренно неверное. Скоро увидим, что у меня получится с иском против этих мошенников! Фейковые новости!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Белый дом в марте 2025 года потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования, на фоне пропалестинских акций протеста в некоторых вузах. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
В конце июля 2025 года New York Times сообщила, что Гарвардский университет выразил готовность пойти навстречу требованиям администрации Трампа о выплате штрафа, наложенного на фоне пропалестинских акций в вузе и требований о защите студентов еврейского происхождения, и выделить до 500 миллионов долларов для разрешения возникшего спора с Белым домом.