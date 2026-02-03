Трамп хочет получить от Гарварда миллиард долларов

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация теперь будет требовать от Гарвардского университета один миллиард долларов компенсации и больше не желает иметь с ним дел.
Ранее газета New York Times сообщила со ссылкой на четыре информированных источника, что Трамп якобы отказался от требования своей администрации к Гарварду о выплате правительству 200 миллионов долларов с целью урегулировать конфликт властей с вузом. В администрации ранее обвиняли вуз в недостаточной борьбе с антисемитизмом.
"Крайне антисемитский Гарвардский университет передает много "чепухи" терпящей неудачи New York Times... Мы теперь требуем одного миллиарда долларов компенсации и больше не желаем иметь каких-либо дел с Гарвардским университетом в будущем", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
В конце июля 2025 года New York Times сообщила, что Гарвардский университет выразил готовность пойти навстречу требованиям администрации Трампа о выплате штрафа, наложенного на фоне пропалестинских акций в вузе и требований о защите студентов еврейского происхождения, и выделить до 500 миллионов долларов для разрешения возникшего спора с Белым домом.
Белый дом в марте 2025 года потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования, на фоне пропалестинских акций протеста в некоторых вузах. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
В 2024 году по студгородкам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и антиизраильскими демонстрантами. Причиной протестов был вооруженный конфликт в секторе Газа. Основное требование протестующих к властям США - прекратить финансовую поддержку Израиля.
