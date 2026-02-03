Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет получить от Гарварда миллиард долларов - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/tramp-2071849634.html
Трамп хочет получить от Гарварда миллиард долларов
Трамп хочет получить от Гарварда миллиард долларов - РИА Новости, 03.02.2026
Трамп хочет получить от Гарварда миллиард долларов
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация теперь будет требовать от Гарвардского университета один миллиард долларов компенсации и больше не... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T08:15:00+03:00
2026-02-03T08:15:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
гарвардский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20250415/ssha-2011275130.html
https://ria.ru/20251006/garvard-2046735697.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, дональд трамп, гарвардский университет
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Гарвардский университет
Трамп хочет получить от Гарварда миллиард долларов

Администрация Трампа потребует миллиард долларов от Гарвардского университета

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация теперь будет требовать от Гарвардского университета один миллиард долларов компенсации и больше не желает иметь с ним дел.
Ранее газета New York Times сообщила со ссылкой на четыре информированных источника, что Трамп якобы отказался от требования своей администрации к Гарварду о выплате правительству 200 миллионов долларов с целью урегулировать конфликт властей с вузом. В администрации ранее обвиняли вуз в недостаточной борьбе с антисемитизмом.
Памятник Джону Гарварду в Гарвардском университете - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Министерство образования США лишило Гарвард грантов
15 апреля 2025, 03:39
"Крайне антисемитский Гарвардский университет передает много "чепухи" терпящей неудачи New York Times... Мы теперь требуем одного миллиарда долларов компенсации и больше не желаем иметь каких-либо дел с Гарвардским университетом в будущем", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
В конце июля 2025 года New York Times сообщила, что Гарвардский университет выразил готовность пойти навстречу требованиям администрации Трампа о выплате штрафа, наложенного на фоне пропалестинских акций в вузе и требований о защите студентов еврейского происхождения, и выделить до 500 миллионов долларов для разрешения возникшего спора с Белым домом.
Белый дом в марте 2025 года потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования, на фоне пропалестинских акций протеста в некоторых вузах. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
В 2024 году по студгородкам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и антиизраильскими демонстрантами. Причиной протестов был вооруженный конфликт в секторе Газа. Основное требование протестующих к властям США - прекратить финансовую поддержку Израиля.
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Гарварду придется ответить в суде по обвинениям в краже тел доноров
6 октября 2025, 23:40
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампГарвардский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала