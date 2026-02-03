Трамп хочет получить от Гарварда миллиард долларов

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация теперь будет требовать от Гарвардского университета один миллиард долларов компенсации и больше не желает иметь с ним дел.

В конце июля 2025 года New York Times сообщила, что Гарвардский университет выразил готовность пойти навстречу требованиям администрации Трампа о выплате штрафа, наложенного на фоне пропалестинских акций в вузе и требований о защите студентов еврейского происхождения, и выделить до 500 миллионов долларов для разрешения возникшего спора с Белым домом.