Трамп во вторник встретится с президентом Колумбии, которому угрожал атакой - РИА Новости, 03.02.2026
05:27 03.02.2026
Трамп во вторник встретится с президентом Колумбии, которому угрожал атакой
Трамп во вторник встретится с президентом Колумбии, которому угрожал атакой - РИА Новости, 03.02.2026
Трамп во вторник встретится с президентом Колумбии, которому угрожал атакой
Президент США Дональд Трамп во вторник в 19.00 по московскому времени встретится с колумбийским лидером Густаво Петро после того, как угрожал ему операцией... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T05:27:00+03:00
2026-02-03T05:27:00+03:00
в мире
сша
колумбия
дональд трамп
густаво петро
сша
колумбия
в мире, сша, колумбия, дональд трамп, густаво петро
В мире, США, Колумбия, Дональд Трамп, Густаво Петро
Трамп во вторник встретится с президентом Колумбии, которому угрожал атакой

Трамп в 19.00 мск вторника встретится с президентом Колумбии Петро

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник в 19.00 по московскому времени встретится с колумбийским лидером Густаво Петро после того, как угрожал ему операцией захвата, следует из расписания Белого дома.
"11.00 по восточному времени США. Президент принимает участие во встрече с президентом Республики Колумбия", - говорится в расписании Белого дома.
В два часа дня по местному времени Трамп подпишет документы, тема которых не раскрывается.
Предстоящую встречу с американским лидером, президент Колумбии ранее назвал "ключевой и определяющей не только для него лично, но и для будущего человечества". По словам Петро, его позиция по вопросам суверенитета, борьбы с наркоторговлей и осуждения геноцидов станет основой его предстоящих контактов с президентом США.
Ранее Трамп обвинил Петро в производстве кокаина и не исключил операцию против него.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Президент Колумбии высказался о суде над Мадуро
28 января, 04:21
 
В миреСШАКолумбияДональд ТрампГуставо Петро
 
 
