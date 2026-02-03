Трамп во вторник встретится с президентом Колумбии, которому угрожал атакой

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник в 19.00 по московскому времени встретится с колумбийским лидером Густаво Петро после того, как угрожал ему операцией захвата, следует из расписания Белого дома.
"11.00 по восточному времени США. Президент принимает участие во встрече с президентом Республики Колумбия", - говорится в расписании Белого дома.
В два часа дня по местному времени Трамп подпишет документы, тема которых не раскрывается.
Предстоящую встречу с американским лидером, президент Колумбии ранее назвал "ключевой и определяющей не только для него лично, но и для будущего человечества". По словам Петро, его позиция по вопросам суверенитета, борьбы с наркоторговлей и осуждения геноцидов станет основой его предстоящих контактов с президентом США.
Ранее Трамп обвинил Петро в производстве кокаина и не исключил операцию против него.
