Трамп пошутил, что новый глава ФРС может остаться без кабинета - РИА Новости, 03.02.2026
02:00 03.02.2026
Трамп пошутил, что новый глава ФРС может остаться без кабинета
Трамп пошутил, что новый глава ФРС может остаться без кабинета
в мире
сша
дональд трамп
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
в мире, сша, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Трамп пошутил, что новый глава ФРС может остаться без кабинета

Трамп: будущий глава ФРС Уорш может остаться без кабинета

© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что будущий глава Федеральной резервной системы (ФРС) может остаться без кабинета.
"Я сочувствую новому главе ФРС, потому что у него может не быть кабинета в течение четырех лет", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Президент США отметил, что реконструкцией штаб-квартиры банковского регулятора занимаются или некомпетентные люди, или воры.
"Мы не можем потратить миллиарды на реновацию маленького комплекса, очень маленького, из пары маленьких зданий. Что-то пошло не так и мы найдем, что", - добавил американский лидер.
Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают 15 мая 2026 года. Трамп предложил на этот пост Кевина Уорша. Против Пауэлла идет расследование в связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС.
