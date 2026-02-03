ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не может сообщить о своих дальнейших шагах в отношении Ирана, так как это, по его мнению, было бы глупо.
https://ria.ru/20260203/tramp-2071823832.html
Трамп заявил, что не может сообщить о дальнейших шагах в отношении Ирана
Трамп заявил, что не может сообщить о дальнейших шагах в отношении Ирана - РИА Новости, 03.02.2026
Трамп заявил, что не может сообщить о дальнейших шагах в отношении Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что не может сообщить о своих дальнейших шагах в отношении Ирана, так как это, по его мнению, было бы глупо. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T01:10:00+03:00
2026-02-03T01:10:00+03:00
2026-02-03T01:10:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250473_0:156:2994:1840_1920x0_80_0_0_755d1e54c1d5bb8cf72e6f4f283a69be.jpg
https://ria.ru/20260203/tramp-2071823592.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250473_167:0:2828:1996_1920x0_80_0_0_2ded1fcedcdecf23167375da918d67de.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, дональд трамп
В мире, Иран, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не может сообщить о дальнейших шагах в отношении Ирана
Трамп не может сообщить о дальнейших шагах в отношении Ирана
© REUTERS / Jessica KoscielniakДональд Трамп
© REUTERS / Jessica Koscielniak
Дональд Трамп. Архивное фото