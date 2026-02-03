https://ria.ru/20260203/tramp-2071823592.html
Трамп анонсировал прибытие на Ближний Восток направляющихся к Ирану сил
Трамп анонсировал прибытие на Ближний Восток направляющихся к Ирану сил
Трамп анонсировал прибытие на Ближний Восток направляющихся к Ирану сил
Направляющиеся к Ирану огромные силы США вскоре прибудут в регион, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 03.02.2026
2026
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Направляющиеся к Ирану огромные силы США вскоре прибудут в регион, заявил американский президент Дональд Трамп.
"У нас сейчас корабли направляются в Иран, большие, самые большие и лучшие... Они скоро будут там", - сказал Трамп в Белом доме.
Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия.