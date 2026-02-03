Рейтинг@Mail.ru
01:05 03.02.2026 (обновлено: 01:07 03.02.2026)
Трамп заявил, что сокращений сил США в Европе не планируется
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты не планируют дальнейшего сокращения своих сил в Европе. РИА Новости, 03.02.2026
в мире
сша
европа
дональд трамп
в мире, сша, европа, дональд трамп
В мире, США, Европа, Дональд Трамп
Трамп заявил, что сокращений сил США в Европе не планируется

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты не планируют дальнейшего сокращения своих сил в Европе.
"Нет", - заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.
Как заявил Трамп, отношения с военными сейчас отличные. Президент США не пояснил, о чем идет речь, но добавил, что при нынешней администрации удалось добиться рекордных показателей по количеству новобранцев в армии.
