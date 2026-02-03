https://ria.ru/20260203/tramp-2071823475.html
Трамп заявил, что сокращений сил США в Европе не планируется
Трамп заявил, что сокращений сил США в Европе не планируется - РИА Новости, 03.02.2026
Трамп заявил, что сокращений сил США в Европе не планируется
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты не планируют дальнейшего сокращения своих сил в Европе. РИА Новости, 03.02.2026
Трамп заявил, что сокращений сил США в Европе не планируется
