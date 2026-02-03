Рейтинг@Mail.ru
США в настоящее время ведут переговоры с кубинскими лидерами, заявил Трамп
01:01 03.02.2026
США в настоящее время ведут переговоры с кубинскими лидерами, заявил Трамп
Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с кубинскими лидерами, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 03.02.2026
США в настоящее время ведут переговоры с кубинскими лидерами, заявил Трамп

Трамп: США в настоящее время ведут переговоры с кубинскими лидерами

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с кубинскими лидерами, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы сейчас ведём дела с руководством Кубы", - сказал Трамп во время церемонии в Белом доме.
