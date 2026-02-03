https://ria.ru/20260203/tramp-2071823362.html
США в настоящее время ведут переговоры с кубинскими лидерами, заявил Трамп
Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с кубинскими лидерами, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 03.02.2026
