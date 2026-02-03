Рейтинг@Mail.ru
НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, заявил Трамп
01:00 03.02.2026
НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, заявил Трамп
НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, что позволяет Штатам зарабатывать, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 03.02.2026
в мире
сша
украина
европа
дональд трамп
нато
сша
украина
европа
2026
НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, что позволяет Штатам зарабатывать, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Страны Европы платят нам за оружие. НАТО платит, мы отправляем туда (на Украину - ред.) ракеты, а они платят нам... Это не стоит нам и десяти центов, а мы еще и зарабатываем", - сказал Трамп во время церемонии в Белом доме.
Трамп раскритиковал ООН за низкое вовлечение в урегулирование на Украине
