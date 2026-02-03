ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, что позволяет Штатам зарабатывать, заявил американский президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20260203/tramp-2071823247.html
НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, заявил Трамп
НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, заявил Трамп - РИА Новости, 03.02.2026
НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, заявил Трамп
НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, что позволяет Штатам зарабатывать, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T01:00:00+03:00
2026-02-03T01:00:00+03:00
2026-02-03T01:00:00+03:00
в мире
сша
украина
европа
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869387_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_7f6f985ed9fdd78cd2ca812ac3e40556.jpg
https://ria.ru/20260203/tramp-2071823124.html
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_519c5caca228fcdea1fe5e99b84360b7.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, НАТО
НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, заявил Трамп
Трамп: НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото