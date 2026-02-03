https://ria.ru/20260203/tramp-2071823124.html
Трамп раскритиковал ООН за низкое вовлечение в урегулирование на Украине
Трамп раскритиковал ООН за низкое вовлечение в урегулирование на Украине - РИА Новости, 03.02.2026
Трамп раскритиковал ООН за низкое вовлечение в урегулирование на Украине
Президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за низкий уровень вовлечения в процесс урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T00:58:00+03:00
2026-02-03T00:58:00+03:00
2026-02-03T00:58:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
джо байден
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371167_0:228:3071:1955_1920x0_80_0_0_f6b86c881a97f3017f1f6a42c55069d3.jpg
https://ria.ru/20260203/tramp-2071822884.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371167_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_0dde47a5eed564c3a53ec1700a588ce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден, оон
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, ООН
Трамп раскритиковал ООН за низкое вовлечение в урегулирование на Украине
Трамп: ООН почти не участвует в урегулировании на Украине