Трамп раскритиковал ООН за низкое вовлечение в урегулирование на Украине
00:58 03.02.2026
Трамп раскритиковал ООН за низкое вовлечение в урегулирование на Украине
Президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за низкий уровень вовлечения в процесс урегулирования конфликта на Украине.
в мире
украина
сша
дональд трамп
джо байден
оон
украина
сша
в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден, оон
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, ООН
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за низкий уровень вовлечения в процесс урегулирования конфликта на Украине.
"ООН, как вы знаете, участвуют немного", - сказал Трамп в Белом доме, комментируя урегулирование на Украине и критикуя администрацию своего предшественника Джо Байдена за выделение средств Украине.
ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместительству крупнейшим должником - США, которые должны ей уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала ООН, урезаются гумпрограммы. "Затянули пояса" и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.
Трамп: дела с урегулированием конфликта на Украине идут очень хорошо
