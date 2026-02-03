Рейтинг@Mail.ru
Трамп: дела с урегулированием конфликта на Украине идут очень хорошо
00:54 03.02.2026
Трамп: дела с урегулированием конфликта на Украине идут очень хорошо
Президент США Дональд Трамп признал, что дела с урегулированием конфликта на Украине идут очень хорошо. РИА Новости, 03.02.2026
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
мирный план сша по украине
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что дела с урегулированием конфликта на Украине идут очень хорошо.
"У нас все очень хорошо складывается с Украиной и Россией. Я говорю это впервые", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Трамп заявил, что по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Архив
