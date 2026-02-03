ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что дела с урегулированием конфликта на Украине идут очень хорошо.
Трамп: дела с урегулированием конфликта на Украине идут очень хорошо
Трамп: дела с урегулированием конфликта на Украине идут очень хорошо
Трамп: дела с урегулированием конфликта на Украине идут очень хорошо
Президент США Дональд Трамп признал, что дела с урегулированием конфликта на Украине идут очень хорошо. РИА Новости, 03.02.2026
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
мирный план сша по украине
украина
сша
россия
Трамп: дела с урегулированием конфликта на Украине идут очень хорошо
Дональд Трамп. Архивное фото