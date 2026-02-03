https://ria.ru/20260203/tramp-2071822769.html
Трамп заявил, что по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости
Трамп заявил, что по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости - РИА Новости, 03.02.2026
Трамп заявил, что по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости.
2026-02-03T00:52:00+03:00
2026-02-03T00:52:00+03:00
2026-02-03T01:16:00+03:00
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости.
"У нас много чего происходит… Думаю, у нас очень хорошо идут дела по Украине
и России
. Я впервые это говорю. Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости", — сказал Трамп
во время церемонии в Белом доме.
Он также раскритиковал ООН
за низкий уровень вовлечения в процесс урегулирования конфликта на Украине
и вновь заявил, что НАТО
платит США
за отправляемые на Украину ракеты, что позволяет Штатам зарабатывать.
— Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с кубинскими лидерами;
— направляющиеся к Ирану
огромные силы США вскоре прибудут в регион;
— Белый дом не может сообщить о своих дальнейших шагах в отношении Ирана, так как это было бы глупо;
— сокращение американских сил в Европе
не планируется;
— президент США уверен, что к нему нет никаких вопросов по делу Эпштейна.
Мирный процесс по Украине
В конце прошлого месяца прошел первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые даты встречи — 4-5 февраля.
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы
всего Донбасса
, признание его и Крыма
российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях
, сокращение численности ВСУ
в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ
предшествовали переговоры Владимира Путина
с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа
Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.