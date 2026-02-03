Трамп заявил, что по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости.

« "У нас много чего происходит… Думаю, у нас очень хорошо идут дела по Украине России . Я впервые это говорю. Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости", — сказал Трамп во время церемонии в Белом доме.

Он также раскритиковал ООН за низкий уровень вовлечения в процесс урегулирования конфликта на Украине и вновь заявил, что НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, что позволяет Штатам зарабатывать.

— Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с кубинскими лидерами;

— направляющиеся к Ирану огромные силы США вскоре прибудут в регион;

— Белый дом не может сообщить о своих дальнейших шагах в отношении Ирана, так как это было бы глупо;

— сокращение американских сил в Европе не планируется;

— президент США уверен, что к нему нет никаких вопросов по делу Эпштейна.

Мирный процесс по Украине

В конце прошлого месяца прошел первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые даты встречи — 4-5 февраля.

По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса , признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.