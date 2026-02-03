Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 03.02.2026 (обновлено: 01:16 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/tramp-2071822769.html
Трамп заявил, что по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости
Трамп заявил, что по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости - РИА Новости, 03.02.2026
Трамп заявил, что по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T00:52:00+03:00
2026-02-03T01:16:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071338961.html
https://ria.ru/20260202/peregovory-2071803136.html
https://ria.ru/20260202/larov-2071797474.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп заявил, что по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости

Трамп: по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости

© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости.
«
"У нас много чего происходит… Думаю, у нас очень хорошо идут дела по Украине и России. Я впервые это говорю. Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости", — сказал Трамп во время церемонии в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Переговорщики по регулированию на Украине близки к результату, заявил Трамп
30 января, 20:26
Он также раскритиковал ООН за низкий уровень вовлечения в процесс урегулирования конфликта на Украине и вновь заявил, что НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, что позволяет Штатам зарабатывать.
Другие заявления Трампа:
— Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с кубинскими лидерами;
— направляющиеся к Ирану огромные силы США вскоре прибудут в регион;
— Белый дом не может сообщить о своих дальнейших шагах в отношении Ирана, так как это было бы глупо;
— сокращение американских сил в Европе не планируется;
— президент США уверен, что к нему нет никаких вопросов по делу Эпштейна.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Они не могут". В США сделали заявление о переговорах России и Украины
Вчера, 20:42

Мирный процесс по Украине

В конце прошлого месяца прошел первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые даты встречи — 4-5 февраля.
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия расценит ввод западных сил на Украину как интервенцию, заявил МИД
Вчера, 20:09
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала