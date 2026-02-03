https://ria.ru/20260203/tramp-2071822414.html
Трамп рассказал об инвестициях в новый резерв критических минералов США
Трамп рассказал об инвестициях в новый резерв критических минералов США - РИА Новости, 03.02.2026
Трамп рассказал об инвестициях в новый резерв критических минералов США
Новый стратегический резерв критических минералов в США будет финансироваться Экспортно-импортным банком и частными инвесторами, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 03.02.2026
Трамп рассказал об инвестициях в новый резерв критических минералов США
Трамп: резерв критических минералов США получит банковские и частные инвестиции