Трамп заявил об успехе работы с другими странами по критическим минералам
2026-02-03
Трамп заявил об успехе работы с другими странами по критическим минералам
США успешно работают с другими странами над заключением сделок по поставкам критических минералов, заявил во вторник американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 03.02.2026
сша
