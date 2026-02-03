Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил об успехе работы с другими странами по критическим минералам
00:45 03.02.2026
Трамп заявил об успехе работы с другими странами по критическим минералам
Трамп заявил об успехе работы с другими странами по критическим минералам
Трамп заявил об успехе работы с другими странами по критическим минералам
США успешно работают с другими странами над заключением сделок по поставкам критических минералов, заявил во вторник американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 03.02.2026
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил об успехе работы с другими странами по критическим минералам

Трамп: США успешно работают с другими странами по поставкам минералов

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США успешно работают с другими странами над заключением сделок по поставкам критических минералов, заявил во вторник американский лидер Дональд Трамп.
"Подписываем сделки по критически важным минералам со странами со всего мира. Мы ладим со всеми ними", - заявил Трамп на подписании указа о создании первого стратегического резерва критических минералов в истории Соединенных Штатов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Трамп заявил о создании стратегического резерва критических минералов
